Минсельхоз планирует закупить продукты «на всякий случай»

Минсельхоз планирует возобновить закупки зерна в интервенционный фонд с 2022 года, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на чиновников ведомства. По сообщению собеседников издания, прогнозируется нарастить запасы до трех миллионов тонн, то есть двух-трех месячных потребностей переработчиков.

Также в настоящее время идет обсуждение расширения интервенций на сахар и подсолнечное масло объемом 500 тысяч тонн. Глава Минпромторга Денис Мантуров выступил с предложением закупить и другие продукты питания «на всякий случай».

В последний раз закупочные интервенции на зерно применяли в 2016 году, начиная с этого периода Минсельхоз только продавал зерно, напоминает издание.

В настоящее время объем запасов зерновых в Госфонде оценивается в 200 тысяч тонн. В 2018 году Минсельхоз субсидировал перевозку зерна за границу, поскольку, по заявлению чиновников, такое решение обладает большей экономической эффективностью из-за дороговизны хранения зерна, - 900 рублей в год за тонну без учета стоимости страховки. Таким образом, на хранение будущих запасов будет уходить порядка двух миллиардов рублей в год, пишет издание.

Специалисты отрасли напоминают, что подобная мера вводится на случай резкого роста цен на мировых рынках, когда могут не сработать даже высокие пошлины. В свою очередь замглавы Минсельхоза Оксана Лут отметила, что в прошлые годы интервенции проводили для поддержания рентабельности российских производителей, однако сегодня «государству предстоит работать, как "коммерс"».

