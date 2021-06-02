Московский завод «Сервье РУС» увеличит производство препарата для лечения ВИЧ-инфекции

Международные фармацевтические компании GSK и Servier договорились об увеличении объемов производства препарата для лечения ВИЧ-инфекции на московском предприятии «Сервье РУС» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Это позволит нарастить выпуск лекарства с учетом потребностей системы здравоохранения страны. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города столицы Александр Прохоров, присутствовавший на подписании соглашения.

Со стороны GSK заявление подписал Шон Райли, вице-президент и генеральный директор GSK Фарма Россия, со стороны Servier свою подпись поставил генеральный директор фармацевтического завода «Сервье РУС» Кристоф Влодарчик.

«Сегодня в Москве работают 30 крупных и средних фармацевтических предприятий. Для столицы это одна из приоритетных отраслей: уже сейчас 13% сотрудников фампроизводств страны работают у нас, обеспечивая выпуск 20% лекарств в России. Московский завод «Сервье РУС» не только вносит значительный вклад в экономику города, но и обеспечивает жизненно необходимой продукцией. Еще в 2016 году компании был присвоен статус промышленного комплекса, который предполагает значительные налоговые льготы. Это помогает компании наращивать производство важнейших лекарств», – отметил Александр Прохоров.

Проект контрактного производства инновационного препарата, применяемого для 1-й и 2-й линий терапии ВИЧ-инфекции, от компаний GSK и ViiV Healthcare запустили на московском заводе «Сервье РУС» в 2016 году. Производство полного цикла стартовало в 2019 году. За это время предприятие изготовило и отгрузило более 2 млн упаковок препарата.

Сегодня столичный завод «Сервье РУС» позволяет ежегодно обеспечивать этим препаратом пациентов по всей стране. Соглашение станет новым этапом партнерства международных фармкомпаний и поможет сделать препарат еще более доступным.

«Благодаря поддержке правительства Москвы мы продолжаем активно инвестировать в развитие локального производства на нашем московском производственном комплексе. Сегодня, открывая новую страницу в нашем партнерстве с GSK-ViiV, мы с уверенностью можем сказать, что в своем арсенале мы имеем и постоянно наращиваем самые современные технологии и необходимые компетенции для дальнейшего расширения контрактного производства в поддержку решения задач, стоящих перед российской фармацевтической промышленностью», – сказал генеральный директор фармацевтического завода «Сервье РУС» Кристоф Влодарчик.

Подписанные на ПМЭФ документы также позволят расширить портфель локально производимых инновационных антиретровирусных лекарственных препаратов на площадке «Сервье РУС» в Москве.