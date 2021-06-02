Москва будет развивать совместные проекты с британскими инвесторами

Москва и Российско-Британская торговая палата (РБТП) подписали меморандум о развитии долгосрочного сотрудничества, который позволит привлечь больше инвесторов к реализации важных для столицы инвестпроектов. Соответствующий документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Инвесторы приходят в столицу из разных стран Европы, США и Азии. Большая доля в объеме инвестиций принадлежит британским компаниям – они вложили в Москву уже 16,6 млрд долларов. Мы готовы предложить британским инвесторам не только современную инфраструктуру и высокий уровень развития человеческого капитала, но и меры поддержки – налоговые льготы, субсидии, предоставление земельных участков без торгов и многое другое», – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, участвовавший в подписании меморандума.

Для инвесторов из Соединенного Королевства Москва является точкой входа на российский рынок и важнейшим бизнес-партнером Палаты, считает глава президент Консультативного совета РБТП Чарльз Хендри. В столице уже работают такие представительства британских предприятий, как Aggreko, Unilever, Diageo, British American Tobacco, фармацевтические компании GlaxoSmithKline, AstraZeneca, юридические и консалтинговые фирмы Baker McKenzie, KPMG, Ernst & Young, Deloitte.

«Заключение меморандума с Правительством Москвы позволит повысить информированность британских предпринимателей о возможностях ведения бизнеса в российской столице. Компании, которые уже работают в городе, смогут оперативно получать информацию о планируемых инвестиционных проектах и мерах поддержки для бизнеса, а те, кто только рассматривает Москву для локализации, узнают, как выйти на ее рынок», – отметил Чарльз Хендри.

Столица предлагает иностранным инвесторам не только налоговые и финансовые льготы, но и сотрудничество через различные формы государственно-частного партнерства (ГЧП). Самые популярные – концессии, контракты жизненного цикла, офсетные контракты.

Например, при участии иностранного бизнеса в городе реализуется концессионный проект по созданию нового вида общественного транспорта – канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Инвестором выступает консорциум, в составе которого – швейцарский производитель канатных дорог Bartholet. А компания «Вимм-Билль-Данн», которая входит в состав PepsiCo, заключила с Москвой офсетный контракт, в рамках которого будет выпускать продукты питания для детей и поставлять их на молочно-раздаточные городские пункты.

Еще одна популярная форма ГЧП – контракты жизненного цикла (КЖЦ) – также привлекла внимание иностранных предприятий. Уже заключены КЖЦ на поставку медоборудования на более чем 80 млрд рублей с такими ведущими мировыми производителями, как Philips, Siemens, Canon, GE и др.