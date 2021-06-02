Москва подписала меморандум о сотрудничестве с Американской торговой палатой

Москва и Американская торговая палата в России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандум о сотрудничестве, который направлен на повышение инвестиционной привлекательности столицы. Это первое подобное соглашение между Палатой и органами исполнительной власти Москвы, сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Москва – одна из крупнейших городских экономик мира. Одними из крупных инвесторов столицы являются компании из Соединенных Штатов Америки: объем накопленных прямых иностранных инвестиций из этой страны на 1 октября 2020 года составляет почти 3,1 млрд долларов, что на 5% выше, чем годом ранее. Американская торговая палата - важный партнер для столицы, поэтому мы подписали соглашение, которое укрепит наше взаимодействие, благоприятно скажется на инвестиционном климате столицы и позволит заключать еще больше инвестпроектов с иностранными компаниями», - отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, участвовавший в подписании меморандума.

В Москве локализовано много американских компаний. Например, в городе успешно работают заводы крупнейших мировых производителей безалкогольных напитков Coca-Cola и PepsiCo. Свои представительства в столице имеют ведущие мировые фармацевтические компании, такие как Abbot Laboratories, Johnson & Johnson, Lilly Pharma, Pfizer, а также IT-гиганты Apple, Google, Intel, Microsoft.

«Наши компании высоко оценивают ту деятельность, которая ведется в Москве по созданию благоприятных условий для развития бизнеса. По результатам только что проведенного нами среди американских компаний опроса Москва и Московская область закономерно возглавили Топ-5 российских регионов, которые превзошли ожидания с точки зрения открытости власти и возможностей развития бизнеса», - сказал Алексис Родзянко.

Зарубежному бизнесу доступны те же меры поддержки от города, что и отечественному – это и налоговые льготы, и финансовая поддержка в виде льготных займов и субсидий, и инновационные площадки для локализации. Подписанный меморандум позволит проводить еще больше встреч с иностранными инвесторами, чтобы выявить возникающие у них сложности при ведении бизнеса в Москве, а также необходимые механизмы поддержки.

«Мы надеемся, что сотрудничество между Москвой и Американской торговой палатой в России подстегнет наши организации к более активным контактам и сотрудничеству. Москва заинтересована в укреплении существующего взаимодействия и продолжению контактов во многих сферах городского хозяйства. Ключевое значение мы придаем продвижению прямых контактов между представителями органов власти и бизнес-сообщества, от которых, в конечном счете, зависит, насколько эффективной будет реализация текущих задач. При этом мы рассчитываем на отдачу не только от крупномасштабных проектов, но и на инициативы между городскими агентствами, образовательными учреждениями и туристическим бизнесом», - отметил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.