Нефть продолжает дорожать на решении ОПЕК по продлению сделки

Мировые цены на нефть утром 2 июня продолжают отыгрывать решение ОПЕК+ по сохранению параметров сделки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 по московскому времени цена котировок на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в августе выросла на 0,17% — до $70,37 за баррель. Фьючерсы на WTI с поставками в июле подорожали на 0,12% — до $67,8 за баррель. Во вторник, 1 июня, нефть подорожала на 1,5-2%.

Трейдеры продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+, на котором было решено сохранить параметры сделки, то есть несколько увеличить добычу в июле. Аналитики Oanda заявили газете Wall Street Journal, что положительную динамику на утренних азиатских торгах поддерживает согласие ОПЕК+ придерживаться плану по постепенному наращиванию добычи.

«Рынок, скорее всего, будет фокусироваться на следующем заседании ОПЕК+ 1 июля», - прокомментировали газете эксперты ситуацию на рынке нефти.

Они также полагают, что альянс может настаивать на большем увеличении добычи нефти в случае, если вакцинация в Азии и Европе продолжится, а риски распространения новых штаммов COVID-19 будут не слишком высокими.

