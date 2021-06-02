ОПЕК+ не видит причин для отмены ранее принятого плана

1 июня 2021 года в режиме видеоконференции состоялась 17-я министерская встреча ОПЕК и стран, не входящих в организацию. Она стала самой короткой за всю историю организации и не превысила 20 минут. Как говорится в сообщении картеля, участники совещания отметили продолжающееся укрепление фундаментальных рыночных показателей, тогда как спрос на нефть демонстрирует явные признаки улучшения. В большинстве стран мира продолжается восстановление экономики и набирают темпы программы вакцинации.

Принимая во внимание текущие фундаментальные показатели нефтяного рынка и консенсус относительно его перспектив, министры нефти вновь подтвердили существующую приверженность стран-участниц договора следовать ранее принятым решениям. Это, по их мнению, будет способствовать стабилизации рынка во взаимных интересах производящих стран; эффективному, экономичному и безопасному снабжению потребителей сырьем и возврату инвестированного в нефтяные проекты капитала.

Все участники подтвердили свои существующие обязательства, принятые в ходе 10-й министерской встречи ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в апреле 2020 года с поправками, внесенными в июне, сентябре и декабре 2020 года, а также в январе и апреле 2021 года. Они также заявили о критической важности соблюдения договоренностей до конца сентября 2021 года.

В ходе встречи подчеркивалась необходимость продолжать совместные консультации и внимательно следить за фундаментальными рыночными показателями, а также поддерживать ежемесячные министерские встречи. Следующая, 18-я министерская встреча запланирована на 1 июля 2021 года.

ОПЕК+ не хочет слишком разогревать нефтяные котировки

Кроме того, что ОПЕК+ приняла решение следовать плану постепенного восстановления добычи нефти, она повысила прогноз роста спроса на «черное золото» в 2021 году с 5–5,5 млн, ожидаемых в начале года, до 6 млн баррелей в сутки, обращает внимание владелец и CEO брокерской компании Gerchik & Co Иван Крошный. С учетом прогноза и ранее принятых решений, в мае страны альянса могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне — еще на 350 тыс. б/с, а в июле — уже на 441 тыс. б/с.

Это следует, полагает эксперт, из ожиданий резкого роста спроса на топливо летом, и рынок на них отреагировал. Цена на нефть марки Brent накануне перешагнула отметку 71 доллар за баррель, обновив 15-месячные максимумы. А после небольшой коррекции утром она составила 70,56 доллара.

По мнению Ивана Крошного, фокус рынка будет удерживаться на следующем заседании ОПЕК+, которое состоится 1 июля. Потому что альянс может настаивать на продолжении увеличения добычи нефти, если темпы вакцинации сохранятся, а распространение новых штаммов COVID-19 не будет нести в себе слишком высокие риски.

Вынесенный вчера за небывало короткое время вердикт ОПЕК+ стоит трактовать как полную уверенность картеля в продолжении роста спроса на нефть, полагает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Причем нефтедобывающие державы не пугает возможное наращивание добычи нефти Ираном на 1-1,3 млн баррелей в сутки в случае снятия с него международных санкций.