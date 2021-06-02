ОПЕК+ не видит причин для отмены ранее принятого плана

1 июня 2021 года в режиме видеоконференции состоялась 17-я министерская встреча ОПЕК и стран, не входящих в организацию. Она стала самой короткой за всю историю организации и не превысила 20 минут. Как говорится в сообщении картеля, участники совещания отметили продолжающееся укрепление фундаментальных рыночных показателей, тогда как спрос на нефть демонстрирует явные признаки улучшения. В большинстве стран мира продолжается восстановление экономики и набирают темпы программы вакцинации.
Принимая во внимание текущие фундаментальные показатели нефтяного рынка и консенсус относительно его перспектив, министры нефти вновь подтвердили существующую приверженность стран-участниц договора следовать ранее принятым решениям. Это, по их мнению, будет способствовать стабилизации рынка во взаимных интересах производящих стран; эффективному, экономичному и безопасному снабжению потребителей сырьем и возврату инвестированного в нефтяные проекты капитала.
Все участники подтвердили свои существующие обязательства, принятые в ходе 10-й министерской встречи ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в апреле 2020 года с поправками, внесенными в июне, сентябре и декабре 2020 года, а также в январе и апреле 2021 года. Они также заявили о критической важности соблюдения договоренностей до конца сентября 2021 года.
В ходе встречи подчеркивалась необходимость продолжать совместные консультации и внимательно следить за фундаментальными рыночными показателями, а также поддерживать ежемесячные министерские встречи. Следующая, 18-я министерская встреча запланирована на 1 июля 2021 года.
ОПЕК+ не хочет слишком разогревать нефтяные котировки
Кроме того, что ОПЕК+ приняла решение следовать плану постепенного восстановления добычи нефти, она повысила прогноз роста спроса на «черное золото» в 2021 году с 5–5,5 млн, ожидаемых в начале года, до 6 млн баррелей в сутки, обращает внимание владелец и CEO брокерской компании Gerchik & Co Иван Крошный. С учетом прогноза и ранее принятых решений, в мае страны альянса могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне — еще на 350 тыс. б/с, а в июле — уже на 441 тыс. б/с.
Это следует, полагает эксперт, из ожиданий резкого роста спроса на топливо летом, и рынок на них отреагировал. Цена на нефть марки Brent накануне перешагнула отметку 71 доллар за баррель, обновив 15-месячные максимумы. А после небольшой коррекции утром она составила 70,56 доллара.
По мнению Ивана Крошного, фокус рынка будет удерживаться на следующем заседании ОПЕК+, которое состоится 1 июля. Потому что альянс может настаивать на продолжении увеличения добычи нефти, если темпы вакцинации сохранятся, а распространение новых штаммов COVID-19 не будет нести в себе слишком высокие риски.
Вынесенный вчера за небывало короткое время вердикт ОПЕК+ стоит трактовать как полную уверенность картеля в продолжении роста спроса на нефть, полагает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Причем нефтедобывающие державы не пугает возможное наращивание добычи нефти Ираном на 1-1,3 млн баррелей в сутки в случае снятия с него международных санкций.
При этом стоит понимать, указывает аналитик, что сверхвысокие цены ОПЕК+ не нужны, поскольку они спровоцируют рост производства нефти в США, остановить который будет трудно. Судя по слабому объему нового бурения, пока американские инвесторы с не очень большой охотой вкладывают деньги в нефтедобычу, но денег в мире полно, и в любой момент можно ждать всплеска инвестиционной активности в американской нефтянке даже при нынешних ценах.
Нефть растет прежде всего в рамках общего тренда повышения стоимости всех сырьевых ресурсов. Причина этого — избыток денег в мировой финансовой системе и восстановление мирового производства, к чему многие производители сырья оказались не готовы. Сейчас нефть поддерживает и начавшийся сезон отпусков, когда спрос на топливо возрастает. Скорее всего, прогнозирует Антонов, Brent попробует закрепиться в диапазоне 70-73 доллара за баррель. Но никакого обвала в ближайшее время не будет. Мы не ждем ухода нефти ниже 65 долларов.
Рост цены на нефть и особенно увеличение объемов ее экспорта в рамках квот ОПЕК+ приведут к увеличению доходов российского бюджета, добавляет эксперт. По его словам, не исключено, что Минфин может даже снизить объем заимствований. Но для рубля никакого позитива от дорогой нефти не будет, что наглядно свидетельствовал вчерашний день, когда российская валюта потеряла к доллару почти 0,4%. Покупка валюты Минфином в рамках бюджетного правила не даст рублю расти.
Риски на нефтяном рынке сохраняются
Несмотря на сильное распространение коронавируса в Индии, которая является третьей по потреблению нефти в мире, а также возможное снятие американских санкций с Ирана, нефть за май выросла примерно на 10%, отмечает главный аналитик ИК «Фондовый Капитал» Даниил Болотских. Такому росту способствовали слаженные действия стран ОПЕК+, которые договорились о постепенном восстановлении добычи.
Даже ухудшенный майский отчет от Международного энергетического агентства (МЭА) по пересмотру роста спроса на нефть с 5,7 млн б/с до 5,4 млн б/с в 2021 не разочаровал рынок. Отчасти спрос подстегивался тем, что в мае крупнейший потребитель нефти в мире- США стали заложниками хакеров, которые получили доступ к важнейшему нефтетрубопроводу Colonial Pipeline, за что пришлось заплатить 5 млн долларов выкупа и неделей простоя.
Для оценки ориентиров дальнейших движений в нефти стоит обратиться все к тому же отчету МЭА, указывает аналитик. По прогнозам агентства, в 2021 совокупный спрос на нефть вырастет на 5,4 млн б/с и достигнет 96,4 млн б/с, а предложение увеличится на 3,8 млн б/с до 97,2 млн б/с, соответственно на рынке ожидается небольшой профицит, что будет давить на котировки.
Несмотря на заявления министра энергетики Александра Новака о текущем дефиците на рынке нефти, наращивать добычу придется крайне осторожно. Сейчас гораздо важнее для рынка: развитие ситуации с снятием санкций с Ирана, который может в течение 2-3 месяцев нарастить добычу вдвое до 5-6 млн б/с, а также продолжение роста инфицированных в Индии. Из-за появления дополнительных 2,5-3 млн б/с на рынке цена, вероятно, снизится на 7-10% от текущих 70 долл./ барр, а ухудшение ситуации в Индии обрушит котировки еще примерно на 10%. Если эти риски не будут реализованы, то цена к концу года так и останется на уровне 65-70 долларов, а при наличии шоков внутри года цена в моменте может расти до 80 долларов, прогнозирует Даниил Болотских.
К развитию событий со снижением цены на нефть в район 50-55 долл./ барр. российская экономика вполне готова, уверен эксперт. Ведь в бюджетном правиле заложена цена на нефть 42,4$, все что сверху — это наши сверхдоходы. А на случай негативного сценария наше правительство продлило право использовать средства ФНБ на финансирование дефицита в бюджете не более 1% от ВВП.