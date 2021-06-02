Песков прокомментировал решение Швейцарии об отказе в аккредитации вакцинированным «Спутником V»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Швейцарии не принимать для аккредитации на саммит Россия – США сертификат о вакцинации российским препаратом «Спутником V» не повлияет на организацию встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, сообщают «РИА Новости».

Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест. МИД Швейцарии сообщил, что для аккредитации на саммит сертификат о вакцинации «Спутником V» приниматься не будет, а допускаются только сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Швейцарией.

Встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.