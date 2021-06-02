«Почта России» совместно с «Яндекс» запускают доставку посылок и интернет-заказов за час

«Почта России» совместно с «Яндексом» запускают доставку из почтовых отделений на дом за 60 минут.

Как рассказали агентству ТАСС представители почтового оператора, компании расширяют двустороннее сотрудничество в сфере электронной торговли, а также объявили о запуски экспресс-доставки посылок и интернет-заказов из почтовых отделений.

«Соглашение о сотрудничестве будет подписано в рамках Петербургского международного экономического форума», – подчеркнули в «Почте России».

Известно, что для доставки посылки курьером «Почты России» необходимо будет в приложении или на сайте почтового оператора выбрать опцию «Заказать экспресс-доставку». Получить заказ можно будет уже в течение 60 минут при помощи «Яндекс.Доставки».

Кроме запуска этого сервиса, сейчас компании думают о расширении партнёрства в сфере электронной коммерции. Ещё одним направлением совместного сотрудничества «Почты России» и «Яндекса» может стать услуга drop-off для продавцов «Маркета», у которых появится возможность напрямую отправить товар покупателям через почтовые отделения.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» приобрёл интернет-магазин одежды KupiVIP. Эта сделка будет закрыта во втором квартале 2021 года после одобрения Федеральной антимонопольной службой. В компании рассчитывают, что приобретение KupiVIP ускорит её выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров. В будущем сервисы «Яндекс.Маркета» и KupiVIP будут интегрированы друг с другом. При этом уже сейчас товары из KupiVIP можно найти на маркетплейсе «Яндекса».

