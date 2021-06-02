Прогноз погоды на июль: синоптики обещают сюрпризы

2021-й год приучил нас к многочисленным климатическим сюрпризам. Нестабильная зима, холодная весна, непонятное начало лета. И хотя июнь только стартовал, синоптики уже прогнозируют погоду на следующий месяц и обещают, что июль без сюрпризов не обойдётся.

В частности, по данным специалистов, Россию во втором месяце календарного лета ждёт вовсе не жара, как они утверждали это совсем недавно, а скорее наоборот.

Напомним, ранее метеорологи предупреждали, что почти всю Русскую равнину в середине лета накроет жуткий зной. Чем ужасно огорчили любителям садов и огородов, которым пришлось бы приложить огромные силы для спасения урожая. Кроме того, пожароопасность в лесах возросла бы в разы. Правда, от таких предсказаний синоптиков были в восторге производители и продавцы кондиционеров – это было бы их время.

Фактически нас пугали повторением лета 2011 года в версии 2.0. Однако сейчас обещают совсем другие климатические сюрпризы. Анализировать это не будем, а просто пройдёмся по регионам и городам России и посмотрим, что нас ждёт по версии синоптиков в июле.

Прогноз погоды на июль в Москве

В Москве, согласно последним данным метеорологов, средняя температура в середине лета составит плюс 25-30. При этом в первую неделю июля воздух прогреется максимум до плюс 22-24, облачность будет переменная, пара дней выпадет пасмурных.

После 10 числа столбики термометров поползут вверх и доберутся до показателей 27-28 градусов выше нуля, дожей не планируется, облачность всё так же будет переменная. В период с 20 по 25 июля станет немного прохладнее – плюс 23-25, но к концу месяца снова градусники покажут плюс 28, а места около 30. Конечно, жарко, но всё-таки не аномально. Хотя всё ещё может поменяться сто раз – синоптики непостоянны в своих прогнозах.

Погода в июле на российских курортах

В Крыму в июле будет настоящее лето с тёплым морем и ярким солнцем. Сюрпризом же станет то, что привычного пекла и здесь пока не обещают. Будет умеренно жарко, но опять-таки не аномально. Например, в Ялте лишь ближе к концу месяца воздух прогреется выше плюс 30.

Начало же июля на полуострове начнётся с температурой воздуха днём около плюс 27-28, постепенно начнёт прогреваться и к концу июля дорастёт до плюс 32-33. Море будет тёплым и приятным для купания. Штормов и дождя пока обещают.

На морских курортах Краснодарского крае в июле чуть прохладнее, чем в Крыму: в среднем плюс 27. Хотя к концу месяца и здесь обещают небольшой подъём температурного фона до плюс 30. А, например, в Сочи – и до плюс 33. Осадки возможны, но редки и непродолжительные, и в основном по ночам.

А вот Краснодар, где море нет, накроет 35-градусный зной. Так что если вы хотите отдыхать под палящим солнцем и без моря, то в июле самое время отправиться в столицу Кубани.

Прогноз погоды на июль в других регионах России

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, как всего несколько дней назад нас уверяли синоптики, в июле должно было быть минимум плюс 30-35. Сейчас же новые вводные – согласно последним прогнозам метеорологов, в городе на Неве ожидаются вполне привычные плюс 23-24 с переменной облачностью и редкими осадками.

То же самое можно сказать про Поволжье, которому пророчили ужасы в июле в виде испепеляющей жары в плюс 40 и не меньше. Так нет же – всё вроде будет здесь в пределах нормы. В частности, в Татарстане столбики термометров буду плавать от плюс 25 до плюс 29 и обратно почти весь месяц, дождей не обещают. В Самаре чуть теплее – возможны кратковременные подъёмы дневных температур до плюс 32, аналогичная картина и в Саратове. Немного прохладнее в Нижнем Новгороде – в среднем в июле плюс 25-26 и осадки.

На Дальнем Востоке свои климатические сюрпризы. Так, во Владивостоке в июле будет очень ветрено, ожидается облачность и весть месяц плюс 23-24. В Сибири возможны температурные качели – в начале месяца плюс 25, в середине – плюс 30-35, ближе к августу – не выше плюс 20, возможны дожди и грозы. На Урале также будет неспокойно – дожди, грозы, град, шквалистый ветер, а на градусниках плюс 27-32 с проседанием до плюс 20-24.

В общем синоптики и правда подготовили нам всем сюрприз – обещали жару, пекло, а тут всё резко изменили на привычную картину без всяких катаклизмов. Радоваться этому или нет – непонятно, но скорее – да. Ведь раскалённый воздух, запреты на поход в лес, разжигание костров и даже мангалов на дачах могут сильно подпортить отдых. Правда, производители и продавцы кондиционеров, наверное, расстроились.