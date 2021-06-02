Роскомнадзор потребовал снять ограничения с видеозаписи «60 минут» на YouTube

Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием снять все ограничения с видеозаписи эфира передачи «60 минут» от 31.05.2021. В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры.

«Администрация видеохостинга YouTube (принадлежит Google) ограничила доступ к записи эфира российского общественно-политического ток-шоу «60 минут», размещенной на официальном канале телепередачи. В ходе эфира обсуждались актуальные вопросы, в частности подготовка ко встрече президента Российской Федерации В.В. Путина с президентом США Д. Байденом, политические акции в Польше, а также инцидент с самолетом Ryanair», – говорится в сообщении ведомства.