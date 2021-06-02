Курс доллара: рубль во вторник вернулся к умеренному росту

Курс доллара снизился к рублю на торгах в среду. Доллар к рублю открылся на отметке 73.54 , а евро открылся на отметке 89.78 . К 16:59 доллар США ослаб, дойдя до отметки 73.33 рубля, евро при этом понизился до 89.49 рубля. В индекс DXY укрепился c 89.81 до 89.92 пункта.

«В начале торгов рубль сдавал позиции на умеренно негативном внешнем фоне, ускорив снижение на старте основной сессии. Однако вскоре российская валюта совершила рывок вверх, выйдя в умеренный плюс. Укреплению рубля способствовало ускорение роста нефти, которая утром умеренно снижалась в рамках коррекции. Большинство фондовых площадок некоторое время оставалось около дневных минимумов, но затем и они перешли к росту»,- комментирует эксперт БКС Дмитрий Бабин.

«Ухудшение настроений еще вчера было вызвано слабыми данными по экономике США, а также сегодняшней статистикой по розничным продажам в Германии, которые оказались значительно хуже прогноза. На фоне усиления инфляционных рисков, вызванного ростом сырья, более слабые экономические показатели угрожают стагфляцией (рост инфляции в стагнирующей экономике)»,- подчеркивает аналитик.

Краткосрочно рубль будет колебаться в диапазоне 73.4 — 73.7 против доллара и 89.4 — 90 против евро.

