Словакия собирается перепродать часть вакцин «Спутник V»

Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский в эфире местного телевидения заявил, что его страна может перепродать остатки российской вакцины против коронавируса «Спутник V» с согласия России третьей стороне, сообщает ТАСС.

«Мы можем его ["Спутник V"] продать третьей стороне, да", - сказал он.

По информации словацких СМИ, срок годности поступивших в республику 1 марта вакцин истекает в начале июля.

Вчера, 1 июня, Ленгварский заявил, что началась регистрация желающих привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По словам министра, любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет может оставить заявку на сайте korona.gov.sk.

Вакцинацию «Спутником V» планируется начать с 7 июня. Препарат будет доступен в Братиславе и еще семи городах Словакии.

Правительство Словакии одобрило использование «Спутника V» 26 мая.

Первая партия «Спутника V» поступила в Словакию 1 марта, что вызвало критику правительства со стороны президента Зузаны Чапутовой и привело к отставке премьер-министра страны Игоря Матовича, который принял решение о поставках российской вакцины. В новом словацком правительстве Игор Матович стал вице-премьером и министром финансов.