США расследуют данные об утечке сведений о ядерном оружии в Европе

Вооруженные силы США приступили к расследованию сообщений о вероятной утечке данных о местоположении американских баз с ядерным оружием в Европе, сообщил в ходе общения с журналистами пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По данным интернет-портала Bellingcat, военные США, охраняющие ядерные базы в Европе, использовали общедоступное обучающее приложение, где, в частности, применялись карточки, в том числе с секретной информацией о базах и ядерном потенциале Соединенных Штатов на территории ЕС.

«Департамент ВВС США изучает целесообразность сведений, которые были в карточках... Все оружие США находится в безопасности», - сообщил Кирби на брифинге, добавив, что сегодня Пентагон придерживается политики нейтралитета в вопросе данных о ядерном вооружении в Европе – «не подтверждать и не опровергать наличие или отсутствие ядерного арсенала в каком-либо конкретном месте».

Ранее Кирби заявил, что Пентагон не использует термин «враг» в отношении России. Ответ представителя американского военного ведомства прозвучал после просьбы журналистов прокомментировать проходящие российско-сербские военные учения.

«Никто не вешает ярлык "враг" на Россию… Это не тот термин, который мы используем касательно России», – сообщил Кирби.

