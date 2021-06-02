В России суточный прирост COVID составил 8 832 случая заражения

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 8 832, передает оперштаб. Нарастающим итогом в стране со 2 марта 2020 года зарегистрировано 5 090 249 случая инфицирования.

Число безвозвратных потерь достигло 122 267, из которых 394 пациента умерли за последние сутки. Успешно перебороли заболевание 4 702 599 россиян. За сутки выписаны 9 020 человек.

На первом месте среди российских регионов по заболеваемости продолжает оставаться Москва, в столице 2 842 новых случая COVID-19 за сутки, 60 заболевших скончались и 2 567 выздоровели. В топ-5 вошли Санкт-Петербург (+828), Московская область (+761), Ростовская область (+160), Нижегородская область (+151).

Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Еврейской АО (+1), в Ненецком АО (+2), ни одного заболевшего нет в Чукотском АО.

По данным Университета Джонса Хопкинса, самая высокая заболеваемость в мире отмечена в США — более 33,2 млн случаев, далее расположились Индия (28,2 млн), Бразилия (16,5 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5,2 млн). Россия остается на шестом месте по заболеваемости коронавирусом. Всего в мире выявлено 170,7 млн случаев заражения COVID, умерли более 3,5 млн человек.