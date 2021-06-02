Стратегические бомбардировщики США совершили демонстративный полет над всеми странами НАТО

Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США, размещённые на авиабазе в Испании, пролетели над всеми европейскими странами, входящими в НАТО. При этом их полёт по всему пути следования сопровождали истребители союзников, пишет «Европейская правда».

По данным издания, которое ссылается на заявление командующего Объединенного командования Военно-воздушными силами НАТО генерала Джеффа Гарринга, во время таких воздушных операций альянс «формирует мышечную память, необходимую для обеспечения быстрого реагирования НАТО на любой вызов».

Отмечается, что истребители сил НАТО поднялись в небо из Бельгии и Нидерландов, чтобы встретить B-52 в центральной Европе над воздушным пространством Бенилюкса.

Одновременно с этим истребители из Норвегии и Турции сопровождали другие самолёты ВВС США на крайнем севере и юге территории Альянса, «демонстрируя широту солидарности НАТО». Кроме того, различные типы истребителей летали с американскими бомбардировщиками через каждую страну НАТО в Европе.

Как подчёркивается в заявлении командования альянса, учения Allied Sky планировались давно и демонстрируют возможности всего НАТО и его готовность защищать территорию своих союзников. Напомним, на прошлой неделе войска НАТО провело крупные учения, в которых приняли участие тысячи военных, а также десятки самолётов и несколько кораблей.

В свою очередь официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием крупных военных учений с привлечением сил НАТО Sea Breeze-2021 украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях, поставляются современное оружие и боеприпасы.