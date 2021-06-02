Судан намерен пересмотреть соглашение с Россией о создании военно-морской базы

Начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн объявил о пересмотре соглашения с Россией о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ из-за положений документа, которые «наносят вред государству», сообщает ТАСС.

«В настоящее время мы пересматриваем соглашение по российской базе, так как оно содержит вредные для страны статьи», – приводит слова начальника генштаба телеканал Al-Arabiya.

Кроме того, Усман аль-Хусейн заявил об «открытости его страны к военному сотрудничеству с США».

В ноябре 2020 года Россия с Судан договорились о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Соглашение планировалось заключить сроком на 25 лет с последующим продлением на периоды по десять лет. Соглашение предполагало, что единовременное нахождение на базе не более четырех кораблей (в том числе и с ядерной энергетической установкой), а максимальная численность состава пункта не должна была превышать 300 человек.

В 2017 году создание в Судане российской военной базы обсуждалось президентами России Владимиром Путиным и президентом Судана Омаром аль-Баширом, во время его визита в Москву. Однако в апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот и Омар аль-Башир (который пришел к власти в результате военного переворота 1993 года) был отстранен от власти. Но переговоры о создании военно-морской базы продолжились с новыми властями Судана.