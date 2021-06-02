В Нидерландах подали иск к TikTok на 1,7 млрд долл.

В Нидерландах подали иск на TikTok на 1,4 миллиарда евро (1,7 миллиарда долларов), сообщает DW.

Группа родителей из Нидерландов утверждает, что TikTok подвергает детей риску своим контентом и собирает слишком много личных данных. Они считают, что приложение нарушает закон ЕС.

Группа истцов требует возмещения ущерба в размере от 500 до 2000 евро на ребенка, утверждая, что социальная платформа не делает достаточно для защиты конфиденциальности и безопасности их детей. Общая сумма судебных претензий составляет 1,4 миллиарда евро.

Фонд исследования рыночной информации (SOMI), который представляет интересы более 64000 родителей из Нидерландов и других стран Европейского Союза, во вторник направил иск в суд Амстердама.

Фонд SOMI утверждает, что TikTok собирает данные о несовершеннолетних пользователях без надлежащего разрешения. Юрист SOMI Доув Линдерс, сообщил нидерландскому изданию Trouw, что приложение собирает больше данных, чем необходимо, что нарушает закон ЕС .

«Непонятно, как TikTok использует личные данные», - сказал Линдерс. «Это касается, например, персонализированной рекламы и передачи данных в США и Китай».

«Кроме того, они не спрашивают разрешения должным образом, - сказал Линдерс. - Молодые люди в возрасте до шестнадцати лет могут слишком легко создать профиль без разрешения своих родителей», - добавил он.

По данным фонда, несколько детей в разных частях света погибли из-за того, что их побудили участвовать в ряде опасных испытаний.

По словам Линдерса, даже если они не приводят к смерти, эти «рискованные игры или испытания» могут нанести психологический или физический вред детям.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance и имеет глобальную аудиторию в почти 700 миллионов человек.