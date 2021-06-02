Трамп закрыл свой личный блог

Представитель экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что блог бывшего главы Белого дома, где он делился мыслями с аудиторией после того, как крупные социальные платформы заблокировали его аккаунты, закрылся навсегда, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CNBC .

По словам Миллер, просуществовавшая менее месяца страничка (находилась по ссылке donaldjtrump.com/desk) под названием «С рабочего места Дональда Трампа» была удалена с сайта экс-президента и восстановлена не будет. Миллер пояснил, что «она играла лишь вспомогательную роль для предпринимаемых сейчас более широких усилий».

21 марта Джейсон Миллер сообщил, что экс-президент Дональд Трамп создаст собственную социальную сеть. «Я думаю, что мы увидим, как президент Трамп вернется в социальные сети, вероятно, через два или три месяца, со своей собственной платформой. И это то, что, я думаю, станет самым популярным событием в социальных сетях, это полностью изменит правила игры, и все будут ждать и смотреть, чтобы увидеть, что именно делает президент Трамп», – заявил Миллер.

6 января 2021 года аккаунты президента США Дональда Трампа были заблокированы во всех широко распространенных в стране социальных сетях – в Twitter, Facebook, Youtube, Instagram и Twitch. В Twitter у Трампа было 89 миллионов подписчиков.