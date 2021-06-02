Набиуллина: цифровой рубль – будущее финансовой системы России

По мнению председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, финансовая система не может стоять в стороне от цифровизации экономики. Точно так же, уверена она, российская финансовая система не может стоять в стороне от цифровизации финансовой системы планеты.

«Существует потребность в быстрых и дешевых платежных системах,- подчеркнула Эльвира Набиуллина в интервью CNBC.- Цифровые валюты центральных банков могут восполнить этот пробел… Я думаю, что это будущее для нашей финансовой системы, потому что оно коррелирует с развитием цифровой экономики».

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Речь идет о цифровом рубле, который должен появиться уже во второй половине текущего года. В октябре 2020 г. ЦБ выпустил исследование по цифровому рублю. Пилотные испытания российской цифровой валюты могут начаться уже в 2022 году.

«Мы будем идти шаг за шагом, потому что это очень трудный технологический и юридический проект»,- отметила глава ЦБ РФ.

Цифровые валюты Центробанков не следует путать с криптовалютами, потому что их выпускают и контролируют власти. По стоимости цифровой рубль будет таким же, как и традиционный наличный рубль. Кстати, до 2020 года криптовалюты были в России незаконны. Их и сейчас нельзя использовать в качестве средства для платежа.

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В будущее цифровых валют верят и многие коллеги Эльвиры Набиуллиной. Над созданием своих национальных цифровых валют работают многие центральные банки, потому что они облегчат проведение финансовых транзакций между странами.

Однако глава российского Центробанка прогнозирует трудности на пути поиска «общих решений» между национальными системами, которые уже разработаны или будут разработаны разными странами независимо друг от друга.

«Каждый банк создает собственную систему,- объясняет она.- Связать технологические системы с местными стандартами, чтобы облегчить проведение всех международных платежей, будет очень трудно».

В интервью CNBC Набиуллина также остановилась на американских санкциях против России, которые, по ее мнению, являются устойчивым риском для нашей страны. Вашингтон уже много лет вводит самые разные санкции против Москвы по самым разным причинам, начиная от подозреваемого отравления оппозиционных политиков и заканчивая предполагаемым вмешательством в выборы и кибератаками.

«Поэтому наша монетарная политика так же, как фискальная и вся макроэкономическая политика консервативны»,- объясняет Эльвира Набиуллина.

У Москвы, по ее словам, имеются вполне достаточные резервы для того, чтобы противостоять всем финансовым и геополитическим сценариям. Глава ЦБ РФ также считает российские резервы одними из наиболее диверсифицированных в мире.

Для снижения опасности валютных рисков Москва использует «дедолларизацию». Однако CNBC пишет, ссылаясь на экспертов, что постепенно отказываясь от использования доллара, Россия на самом деле пытается смягчить воздействие санкций, которые способны влиять на всю экономику страны через валюту.

CNBC приводит слова Энн Корин, одного из директоров Института анализа глобальной безопасности (IAGS), которая еще в 2019 году заявила о существовании «растущего клуба», в который входят «очень сильные» игроки, объединенные желанием ослабить влияние американской валюты. Она считает, что сильные причины проводить дедолларизацию имеются, например, у Китая, России и Евросоюза.

Эльвира Набиуллина видит тенденцию диверсификации многими странами своих валютных резервов, но она считает, что этот процесс будет проходить медленно.