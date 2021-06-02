В Турции оценили потери из-за запрета на полеты из России

В Турции оценили потери туриндустрии страны из-за запрета полетов из России. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

По словам председателя Совета региональных представителей Союза туристических агентств (TÜRSAB) Ферита Тургута, российские туристы не уверены, что ограничения на полеты будут отменены 21 июня, и могут еще изменить бронирование своих туров.

«С учетом убытков с 15 апреля по 21 июня сумма (потерь турсектора Турции) из-за запрета (полетов из РФ) превышает 2 миллиарда долларов», - сказал он.

По словам Бюлента Бюльбюлоглу, главы Ассоциации туристических отельеров и операторов Южного Эгейского моря (GETOB), надежды на возобновление поездок в июле сохраняются.

Он также подчеркнул, что основные конкуренты Турции пока не возобновили прием туристов в полном объеме.

«Самое главное - быстро завершить вакцинацию», - сказал он, отметив, что страны, добившиеся прогресса в вакцинации, будут иметь преимущества в сфере туризма.

По словам председателя Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатира, сезон начнется поздно, но он будет продлен, подчеркнув при этом, что у российских отдыхающих «нет такой качественной альтернативы, как Турция».

Он добавил, что Турция является незаменимым местом отдыха для россиян.

Южное и западное побережье Турции и, в частности, провинция Анталия долгое время были излюбленным туристическим местом для российских отдыхающих.

С января по апрель этого года город принял около 445 671 иностранцев, в то время как число российских туристов увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, несмотря на ограничения на полеты.

Согласно официальным данным, опубликованным в середине мая, число прибывших туристов из России составило 296 131.

1 июня Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией до 21 июня из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее запрет на перелеты в Турцию действовали с 15 апреля до 1 июня из-за всплеска заболеваемости COVID-19.