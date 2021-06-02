У ГК «Царицино» появился новый собственник

Крупный инвестор заинтересовался одним из ведущих производителей колбас в РФ - ГК «Царицыно», сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, в конце мая 50% ООО «Новый партнер» - одной из головных структур группы, получил Евгений Шалагинов. Ранее по 50% компании принадлежало основным владельцам «Царицыно» Лене Аленкиной и Вячеславу Калугину. Последний, как сообщается, вышел из числа учредителей. В настоящее время «Новый партнер» владеет 42,47% ОАО «Царицыно», Аленкиной и Калугину принадлежит по 27,72%.

По данным источника издания, Шалагинов, который стал гендиректором АО «Фирменный торговый дом Царицыно» в 2020 году, был нанят для продажи актива стратегическому инвестору. Среди возможных покупателей называли, в частности, структуры фонда AVG Capital Partners Рустема Миргалимова, однако переговоры не дали результатов.

Собеседник «Коммерсанта» сообщает, что Шалагинов на сегодня в сделке с «Царицыно» представляет крупного инвестора, планирующего создать на базе предприятия третьего игрока на рынке мясных изделий в России после «Останкино» и ABI Group, объединив еще несколько активов.

Среди возможных покупателей называют ставропольскую компанию ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова. В феврале текущего года группа уже стала владельцем производителя колбас «Интегра», а в конце мая одно из подразделений компании подало в ФАС ходатайство о покупке активов саратовского мясокомбината «Фамильные колбасы». При этом в «Ресурсе» от комментариев отказались.

Собеседник издания отметил, что производство «Ресурса» сосредоточено на юге России, где из-за близости к портам высока себестоимость зерна, в этой связи группе необходимо увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью. Однако в сделке с «Царицыно» могут помешать кадровые проблемы и устаревшее состояние актива.

