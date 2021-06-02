В Израиле оппозиция сформировала правительство

Лидер партии «Еш атид» Яир Лапид проинформировал президента Израиля Реувена Ривлина о том, что ему удалось сформировать коалицию для создания кабмина, что означает отставку премьер-министра страны Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС. «Я проинформировал президента государства Реувена Ривлина, что мне удалось успешно завершить формирование правительственной коалиции», – написал Лапид в Twitter. Ранее председатель отколовшейся от «Объединенного арабского списка» партии «Раам» Мансур Аббас подписал соглашение о присоединении к формируемой Лапидом правительственной коалиции. По данным телеканала I24, голосование по утверждению кабмина будет назначено через 12 дней.

Предыдущее правительство Израиля было сформировано 17 мая 2020 года по итогам состоявшихся 2 марта четвертых за два года внеочередных парламентских выборов. Кнессет 23-го созыва был автоматически распущен 23 декабря 2020 года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны, а досрочные парламентские выборы были назначены на 23 марта 2021 года. Нетаньяху остается главой переходного правительства до приведения к присяге нового кабинета.

5 мая Ривлин поручил сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 23 марта Лапиду после того, как с этой задачей за отведенные ему 28 дней не справился Нетаньяху, которому первому было предоставлено право на попытку, так как его партия «Ликуд» набрала больше всех мест в Кнессете по итогам подсчета голосов.

Биньямин Нетаньяху занимал пост премьер-министра Израиля с 1996 по 1999 год и с 2009 года по настоящее время.