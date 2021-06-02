В Кремле ответили на заявление Судана по военной базе

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов прокомментировал вчерашнее заявление Судана о намерении пересмотреть решение по военной базе.

Как подчеркнул представитель Кремля, власти России видели его, сейчас идёт обсуждение этого вопроса по дипломатическим каналам, передаёт РИА Новости.

«Да, мы видели эти заявления, вы знаете, что у нас по дипломатическим каналам с суданской стороной мы находимся в постоянном контакте, – сказал Песков. – Так что будем с этим вопросом разбираться».

Ранее сообщалось, что накануне начальник Генерального штаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн объявил о пересмотре соглашения с РФ о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ из-за положений документа, которые «наносят вред государству». Кроме того, он заявил об «открытости его страны к военному сотрудничеству с США».

Напомним, Россия и Судан договорились о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ в ноябре 2020 года. Соглашение планировалось заключить сроком на 25 лет с последующим продлением на периоды по 10 лет. Предполагалось, что на военной базе в Судане единовременно смогут находиться не более четырёх кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой. При этом максимальная численность состава пункта не должна была превышать 300 человек.

