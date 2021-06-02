В Кремле прокомментировали дело Гудкова

Следствие в отношении оппозиционного политика Дмитрия Гудкова не связано с политикой, также данная ситуация никак не повлияет на инвестиционный климат, заявил входе общения с прессой пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону», - заявил чиновник, отвечая на вопрос журналиста о влиянии ситуации на инвестиционный климат в России, особенно в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Песков подчеркнул, что все претензии к Гудкову исходят от правоохранительных органов, поэтому «вряд ли их можно ассоциировать с какими-то политическими претензиями».

«Обвинения, о которых мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, к политике не имеют никакого отношения», - резюмировал представитель Кремля, подчеркнув, что данная тема не входит в компетенцию правительства.

28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве против Дмитрия Гудкова было возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом. В настоящее время Гудков находится в изоляторе временного содержания, по делу он проходит подозреваемым.

