В Москве прошли выставка «Нефтегаз» и Национальный нефтегазовый форум

Мероприятия стали долгожданными событиями для офлайн-общения и собрали ключевых игроков нефтегазовой отрасли. В этом году площадь выставки «Нефтегаз» составила более 15 000 кв. м, участниками стали 449 компаний из 23 стран мира. Национальные экспозиции представили фирмы из Германии и Чехии.

Отечественные разработки продемонстрировали следующие компании: ПАО «Газпром», ООО НПП «БУРИНТЕХ», ПАО «Транснефть», ПАО «ТМК», «ВЭЛАН», ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ», Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевая ассоциация), ГК «СибБурМаш», ООО «НТА-Пром», АО «ТЕККНОУ», АО «ЭМИКОН», АО «Сибирская Промышленная Группа», ООО «Компания КРУС-Запад», АО «Объединенная металлургическая компания», «Геа Рефрижерейшн Рус», АО «Заводоуковский машзавод», ООО «НКМЗ-Групп», ООО «Б+Р Промышленная Автоматизация», ООО «TОТАЛ ВОСТОК», ОКБ «Зенит», АО «Нефтесервисприбор», ОАО «Тяжпрессмаш», «СМД», АО «ГК «Электрощит – ТМ Самара», ООО «Чебоксарская электротехника и автоматика», АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», АО «Технодинамика», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», корпорация «ВСМПО-АВИСМА», Каспийский трубопроводный консорциум, ООО «ТаграС-Холдинг», АО «Коломенский завод», инженерная компания «Прософт-Системы», ООО «Синтек», СЗАО «ФИДМАШ», ОАО «Волгограднефтемаш» и др.

Также участниками выставочной программы стали ведущие производители и поставщики мирового нефтегазового рынка: Siemens, Schneider Electric, Enotec GmbH, Phoenix Contact, H. BUTTING GmbH & Co. KG, OOO «Hydac International», KAMAT GmbH & Co. KG, Klöpper-Therm Vertriebs GmbH, Leistritz Pumpen GmbH, Medenus Gas-Druckregeltechnik GmbH, Pleuger Industries GmbH, Rhyton Solutions GmbH, ООО «Samson Controls», Sorb® XT, VEGA Grieshaber KG, Walther-Präzision, Sumitomo Corporation, Enerpac B.V., Draeger и др. Многие зарубежные компании представили их российские партнеры.

Ключевые компании и постоянные участники выставки были отмечены памятными дипломами АО «ЭКСПОЦЕНТР» за плодотворное сотрудничество и активное участие в проекте «Нефтегаз». Дипломы были вручены представителям ООО НПП «БУРИНТЕХ», ОАО «Волгограднефтемаш», ПАО «Газпром», ОКБ «Зенит», ООО «НКМЗ-Групп», АО «Сибирская Промышленная Группа», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «Объединенная металлургическая компания», ПАО «Транснефть», ПАО «ТМК», АО «ЭМИКОН».

Особые слова благодарности руководство выставки «Нефтегаз-2021» выразило ее спонсорам и партнерам за поддержку в проведении выставки. В торжественной обстановке были вручены дипломы АО «ЭКСПОЦЕНТР» спонсору электронной регистрации ООО «НТА-Пром», партнерам выставки ООО «Феникс Контакт РУС», ООО «Синтек», АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», ООО «ТаграС-Холдинг», ООО «Чебоксарская электротехника и автоматика», ООО «ДРЕГЕР», тематическим партнерам выставки АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги», АО «ТРЭМ Инжиниринг», партнерам деловой программы ООО «Прософт-Системы», ООО «НПО «МИР», «СИМЕНС ЭНЕРГЕТИКА», АО «ЭНЕРГОМАШ», АО «ТЕККНОУ», АО «ГК «Электрощит – ТМ Самара», ООО «ГОЯ КОНСАЛТИНГ», партнеру видеотрансляции LafargeHolcim, инновационному партнеру выставки АО «Шнейдер Электрик», партнеру презентационной зоны ООО «ССТэнергомонтаж».

27 апреля начал свою работу Национальный нефтегазовый форум. Стратегическая сессия первого дня была посвящена анализу и прогнозам энергетических рынков. Модератором стал управляющий директор VYGON Consulting Григорий Выгон. Эксперт акцентировал внимание участников форума на том, что климатическая повестка в нефтегазовой сфере становится всё более актуальной. «В последние пять лет произошли фундаментальные изменения, и их скорость только нарастает. Совсем недавно мы говорили о таких событиях, как сланцевая революция, взрывной рост торговли СПГ, цифровая трансформация. Но случилась пандемия COVID-19, которая в долгосрочной перспективе окажет влияние на баланс спроса и предложение энергоресурсов в мире. Параллельно стала набирать обороты климатическая повестка. Она сегодня становится одной из важнейших тем, определяющих развитие глобальной энергетики на многие годы вперёд», - отметил он. Со специальным докладом выступил глава компании Rystad Energy Яранд Ристад.

Заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин отметил, что Россия находится в числе лидеров климатической повестки. По его словам, у нашей страны один из самых чистых энергобалансов из промышленно развитых стран, в основе которого находится газ. В ближайшие 15–20 лет Россия планирует достичь почти полной утилизации попутного нефтяного газа на нефтегазовых месторождениях, подчеркнул Павел Сорокин. Другой важной составляющей климатической повестки является водородная энергетика, и Россия работает над ее развитием. «Мы выбрали пилотные направления, в ближайшем будущем они будут анонсированы», – сказал замглавы Минэнерго России.

Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун акцентировал внимание на актуальной для нефтегазового сектора экологической повестке. Спикер отметил, что Россия может добиться значительного сокращения выбросов за счет развития лесного хозяйства. Президент ВР в России Дэвид Кэмпбелл в своем выступлении уделил внимание вопросам баланса энергоресурсов в мире и развитию новых технологий. Председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс поделился мнением о перспективах развития рынка сжиженного природного газа в текущих рыночных условиях и в условиях будущего энергетического перехода. Первый вице-президент «Газпромбанк» (Акционерное общество) Роман Панов в ходе выступления рассказал о роли финансового сектора в энергопереходе на низкоуглеродную экономику.

В дискуссии также приняли участие партнер EY, руководитель направления по оказанию услуг компаниям ТЭК в странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии Алексей Лоза и вице-президент по стратегическому направлению в развитии бизнеса Schneider Electric в России и СНГ Армен Бадалов.

В первый день форума также прошла панельная дискуссия, посвященная налогообложению нефтегазовой отрасли. Статс-секретарь – заместитель Министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что резких шагов по донастройке налогового режима в нефтегазовом секторе в 2021 году не планируется. В свою очередь, заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин отметил, что в условиях постоянно растущей конкуренции на мировом рынке все более важную роль будет играть себестоимость добычи ресурсов.

Управляющий директор VYGON Consulting Григорий Выгон подчеркнул, что минусом изменений в системе налогообложения отрасли стала слабая привязка к итогам прошедшей в 2019 году инвентаризации месторождений, которые показали, что только 65% извлекаемой нефти в России рентабельны для разработки. При этом несомненным плюсом фискальной реформы стала замена многочисленных льгот на единый налоговый режим. Президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль обратил внимание на высокую налоговую нагрузку в отрасли и подверг критике отмену льгот по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче высоковязкой нефти.

Форсайт-сессия «Водородная стратегия: развитие перспективных технологий, международное сотрудничество и экономические точки роста» была организована совместно с Минэнерго России и журналом «Энергетическая политика». Главный исполнительный директор Немецкого энергетического агентства (DENA) Андреас Кульманн рассказал о роли водорода в развитии энергетики и трансформации отрасли в будущем. Генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России Алексей Кулапин сообщил, что глобальный спрос водорода к 2050 году может составить до 700 млн т. Параллельно также проходила сессия «Новые ESG-проекты и инновации – риски и возможности: развитие зеленых технологий и инвестиции в экологическое машиностроение», организованная совместно с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Директор по консалтингу в секторе госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова, открывая круглый стол «Трудноизвлекаемые энергоресурсы: ресурсная база и монетизация запасов» в качестве модератора, отметила, что нефть и газ как минимум в ближайшие десять лет будут оставаться основными источниками энергии в мировом топливно-энергетическом балансе.

Второй день форума открыла пленарная сессия «Технологическое развитие и трансформация ТЭК: новые точки роста, международное сотрудничество и трансфер инноваций». Модератором выступил президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник подчеркнул, что в текущих экономических условиях крайне важно сохранить объем инвестпрограмм российских нефтегазовых компаний. Генеральный директор «Салым Петролеум Девелопмент» Майкл Коллинс рассказал о технологических трендах, которые учитывает в своей работе совместное предприятие «Газпром нефти» и Shell, а председатель комитета по энергетике и координационного комитета проекта «Зеленая инициатива» Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Эрнесто Ферленги – об актуальных направлениях международного сотрудничества в ТЭК.

Затем на форуме состоялась сессия «Новая волна российских СПГ-проектов». Модератор – директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова – отметила, что рынок СПГ расширяется, и все более востребованными становятся технологические решения, позволяющие снизить себестоимость его производства.

Позднее состоялись дискуссии, посвященные отраслевым стандартам и технологическому развитию ТЭК, робототехнике, цифровой трансформации отрасли, реализации цифровых проектов. Параллельно прошел круглый стол «Отраслевые стандарты и технологическое развитие ТЭК: следующие шаги машиностроителей и международное сотрудничество», организованный при участии Института национальной технологической инициативы и Минпромторга России.

Семинар «Цифровое производство: опыт разработки и реализации цифровых проектов» и прошедшая днем ранее сессия «Декарбонизация ТЭК и углеродный менеджмент» были организованы совместно с компанией Schneider Electric и состоялись на площадке Innovations Summit Moscow в дни работы выставки «Нефтегаз-2021» и Национального нефтегазового форума. Завершил программу форума круглый стол «Нефтесервис и машиностроение: стратегия развития, технологические хабы, научные центры и испытательные полигоны», в котором приняли участие представители ряда компаний.

В работе выставки и форума участвовали представители профильных министерств, ведомств и отраслевых союзов, руководители компаний нефтегазового сектора и смежных отраслей, представители ведущих СМИ и экспертного сообщества.

В следующем году 21-я международная выставка «Нефтегаз-2022» и Национальный нефтегазовый форум пройдут в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» с 18 по 21 апреля 2022 г.

Сайт выставки: www.neftegaz-expo.ru

Сайт форума: www.oilandgasforum.ru