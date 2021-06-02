В России с 2022 года аккредитация вузов станет бессрочной

Начиная с 1 марта аккредитация российских вузов станет бессрочной, сообщает пресс-служба Рособрнадзора, ссылаясь на замруководителя ведомства Светлану Кочетову.

«С 1 марта 2022 г. аккредитация у нас становится бессрочной. При этом мы должны контролировать образовательные организации, которым такая преференция предоставляется», - сообщила чиновница. Она уточнила, что ведомство намерено перейти в анализе качества образования от оценки соответствия образовательных программ вузов федеральным стандартам к оценке качества подготовки студентов.

«Наша задача — обсудить аккредитационные показатели и принять их до 1 января», - заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

При этом работа вузов будет оцениваться на основе аккредитационных показателей, помимо этого Роспотребнадзор планирует изменить систему оценки качества работы профессорско-преподавательского состава вузов. В частности, будет учитываться стаж работы, наличие ученых степеней и званий у преподавателей. Также планируется в будущем учитывать динамику среднего балла ЕГЭ поступающих и трудоустройство выпускников.

Ранее ВШЭ назвала систему аккредитации вузов в России неадекватной. В частности, специалисты организации считают, что наличие госаккредитации у вуза подтверждает соответствие его работы федеральным государственным образовательным стандартам. Отказ в госаккредитации не означает требование остановить образовательную деятельность, но его выпускники получат дипломы не гособразца, а образца, который устанавливает сам вуз.

