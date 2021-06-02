В «Ростехе» подтвердили намерения купить «Акадо»

Госкорпорация «Ростех» планирует приобрести телекоммуникационный холдинг «Акадо», однако сделка может и не состояться, подчеркнул глава холдинга Сергей Чемезов.

«Мы занимаемся высокими технологиями. Есть компании, которые нам интересны. "Акадо" в их числе. Идут переговоры, но говорить об этом рано. Может быть, мы и не купим ничего», - сообщил он.

Первая информация о возможной покупке «Акадо» корпорацией «Ростех» появилась 13 мая в сообщениях «Ведомостей» и «Коммерсанта». СМИ ссылались на собственные источники. Также в августе 2020 года сообщалось, что структуры «Ростеха» ведут предварительные переговоры о возможной покупке «Акадо».

В мае «Ведомости» сообщили, что переговоры дошли до завершающей стадии и обсуждались два сценария сделки, первый из которых покупка «Ростехом» 100% акций «Акадо». Согласно второму варианту, корпорация получает 75% акций провайдера, который предполагает, что Майорец полностью выйдет из актива, а «Ренова» продаст 24% «Акадо». Последний сценарий рассматривался, как наиболее вероятный. По данным газеты, в ходе переговоров 75% «Акадо» оценивалось примерно в 5 млрд рублей без учета долга.

