Вучич: США и Запад требуют от Сербии признать независимость Косово

Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции в Сербии заявил, что Вашингтон и Брюссель требуют от властей страны признания независимости самопровозглашенного Косово в открытой форме.

«Они больше и не требуют, чтобы это было представлено в некой форме, а напрямую, с упоминанием взаимного признания, – цитирует сербского лидера РИА Новости. – Не можете себе представить, насколько нам "не хватает" признания косовского "премьера" Альбина Курти, потому что мы после этого наверняка "расцветем"».

Напомним, что сейчас в региона с рабочим визитам находятся спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер и спецпредставитель Евросоюза по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

Ранее они заявили косовоалбанским властям, что те должны согласно договору с руководством Сербии сформировать сообщество сербских общин в крае. Сегодня вечером Палмер и Лайчак прибудут в Белграде, где у них на четверг запланирована встреча с президентом Сербии Вучичем.

