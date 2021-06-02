Зеленский заявил сенаторам США, что «Северный поток – 2» – это мощное оружие в руках России

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией Конгресса США обсудил противодействие реализации проекта «Северный поток – 2», сообщает сайт украинского президента. Киев посетили сенаторы Жинн Шахин, Роберт Портман и Кристофер Мерфи.



«Не дать достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2" могут только США и администрация президента Байдена. "Северный поток – 2" – это не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельная мощное оружие Российской Федерации, которую дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост – не давать оружие врагу», – сказал Зеленский американским политикам.

Украинский президент заявил, что в случае прекращения транзита газа через свою территорию, Киев потеряет около трех миллиардов долларов США в год и ему «нечем будет платить за украинскую армию».

Кроме того, Зеленский назвал потенциальной угрозой, которая может усилить позиции России в Европе, непредоставление Украине четкого сигнала и конкретных сроков по получению Плана действий относительно членства в НАТО.