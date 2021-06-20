В России за сутки выявили 17 611 новых заболевших COVID-19

В России за минувшие сутки, по данным оперативного штаба, коронавирус выявили ещё у 17 611 человек.

Всего к утру воскресенья, 20 июня число заразившихся COVID-19 в нашей стране составило 5 316 826. За всё время пандемии жертвами ковида стали 129 361 россиян, из них 450 за последние 24 часа. Вылечились 4 869 972 человек (+8 629).

По числу новых инфицированных продолжает лидировать Москва – в столице России за сутки выявлено 9 305 инфицированных коронавирусом. На втором месте Московская область (+1 638). На третьем – Санкт-Петербург (+1 019). Замыкают топ-5 антирейтинга Нижегородская область (+249) Республика Бурятия (+235).

Напомним, в субботу 19 июня было выявлено 17 906 новых заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в столице фиксируются случаи заражения коронавируса после вакцинации. Кроме того, у некоторых, кто ранее уже переболел им, также повторно диагностируется COVID-19.

Как пояснил градоначальник, это связано с индийским штаммом вируса. По словам Собянина, уровень иммунитета для того, чтобы оградиться от данной мутации вируса должен быть в два раза выше, по сравнению с уханьским вариантом.

