Критерии выбора студии видеопродакшна полного цикла

В будущем наличие корпоративного канала станет общепринятой нормой. В скором времени видеопродакшн будет одним из важнейших факторов успеха. Надо учитывать, что спрос влияет на предложение. Именно по этой причине к выбору студии видеопродакшна, такой как https://blitz-group.ru/uslugi нужно подходит с максимальной ответственностью.

Важнейшие принципы выбора студии

Первым делом в ходе поиска необходимо определиться с подходящим форматом и подачей. Видеоролик всегда направлен на достижение конкретной цели. Многие студии специализируются только на одном направлении данной деятельности. Надо решить, будет ли видеоролик развлекательным, призывающим к покупкам, улучшающим корпоративный имидж или повышающим лояльность целевой аудитории. Формат может быть самым разным, например:

реклама;

постановочная или репортажная видеосъемка;

видеоролик или хронометраж для телевидения;

видеопрезентация для выставки.

В области видеопродакшна действует весьма значительное количество фирм. Большое значение имеет репутация исполнителя. Нужно получить уверенность в своевременном и качественном решении поставленных перед ним задач. Важную роль играют сроки проведения рекламной кампании. Он должны неукоснительно соблюдаться. У современной студии видеопродакшна обязательно должен иметься собственный вебсайт. Необходимо ознакомиться с портфолио и условиями сотрудничества, предлагаемыми студией. Также нужно изучить отзывы ее прежних клиентов. Желательно получить их из независимого источника.

Основные виды студий видеопроизводства

Видеопродакшны могут быть специализированными или продюсерскими. Первые отвечают за узкие направления, например, 3D-анимацию, motion-дизайн или инфографику. Использование их услуг позволяет рассчитывать на высококачественный результат в рамках занимаемой ниши. Вторые выполняют роль посредников, набирая эффективную команду специалистов для каждого отдельного проекта и контролируя его исполнение. При ограниченном бюджете такой вариант не подходит. Он рассчитан на крупномасштабные проекты, требующие больших капиталовложений.

Кроме того, видеопродакшны делятся на студии полного цикла и стартапы. Первые оказывают услуги «под ключ». Они располагают штатом всех требуемых специалистов. Вторые представляют собой команды креативных исполнителей, готовых качественно выполнить работу при сравнительно небольшом бюджете. Это прекрасный вариант для новичков в бизнесе.