Прогноз погоды на неделю: синоптики предупредили россиян об аномальной жаре

Вот и заканчивается очередная неделя и завтра мы все дружно окунемся в новые трудовые будни. Предыдущие дни с точки зрения климатической обстановки были малоприятными: где-то слишком холодно, где-то за сутки выпала трехмесячная норма осадков, как в Крыму, затопив на своем пути всё и устроив мини-апокалипсис, где-то всё прошло тихо и мирно, даже вполне по-летнему.

Удивил Санкт-Петербург 30-граудсной жарой. И это совсем не порадовало местных жителей: при высокой влажности такой зной переносится очень тяжело. Плавился сегодня асфальт и в Москве. И как предупреждают синоптики, это только начало: всю предстоящую неделю почти весь центр, северо-запада и юг России накроет аномальная жара.

Прогноз погоду на неделю в Москве

В Москве неделя будет не просто жаркой, а очень рекордно горячей – ниже плюс 30, по прогнозу синоптиков, ждать не стоит, а вот больше – вполне. По прогнозам синоптиков, как минимум до четверга, температурный фон в столичном регионе будет почти на 10 градусов выше климатической нормы.

Уже утром в понедельник под влиянием мощного гребня субтропического антициклона москвичи и гости столицы ощутят себя где-то на подступах к пустыне Сахара, а к обеду утвердятся в своих ощущениях: ожидается плюс 31-32, полное безветрие, а с ясного неба будет улыбаться жгучая звезда по имени Солнце.

Во вторник температура ещё немного подрастёт и составит уже плюс 32-33. Среда выдаст на-гора и вовсе рекордные для столицы плюс 34-35 и это в тени, на солнце же воздух может прогреваться до плюс 50-55. Так что будьте осторожны в этот день, прикрывайте голову панамками и не выходите без необходимости на улицу.

Очень жарко также будет в четверг – плюс 33-34, переменная облачность и возможно гроза. В пятницу примерно так же, но просто дождик. В субботу и воскресенье плюс 30-32, возможны грозы и по небу будут пробегать облака, хотя бы на время пряча пялящее солнце.

Прогноз погоды на неделю в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, по прогнозу синоптиков, ожидает примерно такая же погода, как и в Москве, только грозы начнутся здесь уже с понедельника, что неудивительно для этого региона.

При этом завтра в городе на Неве будет плюс 32, к вечеру возможна гроза. Во вторник – плюс 34, ясно, ни облачка на небе, ни ветерка. В среду – плюс 33. С пятницы в Северной столице начнётся долгожданное похолодание – плюс 30. В субботу и воскресенье будет плюс 26-27, грозы. Но в целом неделя ожидается аномально жаркой.

Прогноз погоды на неделю в Крыму и Краснодарском крае

Удивительно, но в Крыму особой жары пока не прогнозируют. Здесь будет всего плюс 25 и снова дожди с грозами – циклон никак не хочет расставаться с полуостровом. Так что неделька там предстоит та ещё. Очень надеемся, что обой1ется без потопов.

Мягко говоря, умеренно тепло будет в Сочи. Всего плюс 22-23. Такое ощущение, что этот город-курорт поменялся климатом с Москвой и Петербургом. При этом ожидается облачная, переменчивая погода, а также дожди и грозы.

В Краснодаре первые дни недели будет тепло и сухо – в понедельник и вторник плюс 30-32, а со среды плюс 30, дожди с грозами. Оставшиеся дни будет температурный фон начнёт постепенно падать и к воскресенью воздух остынет до плюс 26. Также прогнозируются осадки в виде ливней, грозы и усиление ветра. Так что если вы собрались на отдых, то юг России на этой неделе совсем негостеприимен.

Прогноз погоды на неделю в Поволжье

В Татарстане, который как-то незаметно переселился куда-то ближе к тропикам Африки, всё неделю будет аномально жарко. Начиная с понедельника и до выходных воздух будет прогреваться до плюс 32-33, ветра не обещают. Со среды начнутся грозы, которые продлятся до конца недели. А самый прохладный день – это пятница, когда на градусниках будет плюс 30.

В Башкирии ожидаются небольшие температурные скачки: в понедельник – плюс 25, во вторник – плюс 30, дальше небольшая просадка до плюс 27, в пятницу – снова плюс 30, а к воскресенью столбики термометров опустится до приемлемых плюс 26. В выходные также возможны грозы.

Нижний Новгород также на неделе накроет аномальной жарой. С понедельника до пятницы ожидается плюс 30-33. В пятницу и субботу возможны сухие грозы, а в воскресенье 28-29 и ливень.

В Перми столбики термометров будут скакать от плюс 24 до 30 и обратно, что не добавит радости метеозависимым людям. К концу недели возможны грозы. Самая горячую неделю среди всех регионов Поволжья предстоит пережить жителям Саратова. На пиках аномальной жары здесь будет плюс 34, а местами выше. Прогнозируются сухие грозы.

Вот такая очень тяжёлая неделя, по прогнозу синоптиков, ждёт Россию. Так что запасаемся кремами от солнца, ведём себя аккуратно, больше пьём жидкости, не загораем днём и стараемся соблюдать режим труда и отдыха.

