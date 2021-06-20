Российский посол Антонов вылетел в США

Российский посол в США Анатолий Антонов, который на фоне ухудшения российско-американских отношений ранее был вызван в РФ для консультаций, возвращается в Вашингтон.

Как передаёт РИА Новости, лайнер с нашим дипломатом на борту уже вылетел в столицу США. Непосредственно перед вылетом посол подчеркнул, что настроен оптимистично и рассчитывает на конструктивное взаимодействие с коллегами из Вашингтона. При этом он отметил, что у него уже запланированы несколько важных встреч.

«Работа предстоит большая. Рассчитываем на подвижки. По результатам встречи двух президентов надеюсь на конструктивную работу со своими американскими коллегами на выстраивание равноправных, прагматичных отношений», – резюмировал Антонов.

Напомним, на саммите, который состоялся 16 июня в Женеве президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден достигли договорённости о возвращении послов к работе. Как ранее заявили в Госдепе США американский посол Джон Салливан вернётся в Москву уже в самое ближайшее время.

