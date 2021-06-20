Собянин рассказал о случаях заболевания коронавирусом после вакцинации

Столичный градоначальник Сергей Собянин подтвердил, что в Москве фиксируются случаи заражения COVID-19 после вакцинации. Кроме того, у некоторых, кто ранее уже переболел коронавирусом, также повторно диагностируется ковид.

Как пояснил мэр в интервью телеканалу «Россия 1», это связано с индийским штаммом вируса. По словам Собянина, уровень иммунитета для того, чтобы оградиться от данной мутации должен быть в два раза выше, по сравнению с уханьским вариантом

«Именно поэтому можно наблюдать повторные заболевания и заражения тех, кто сделал прививку», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, при каких заболеваниях нельзя прививаться от коронавируса.

По словам специалиста, речь идёт о крапивнице и конъюнктивите, когда болезнь протекает в острой фазе. При этом людям, страдающими недугами сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, гепатитом С, а также онкологическими заболеваниями в ремиссии прививаться можно.

Напомним, 19 июня в России коронавирусом заболели ещё 17 906 человек. По числу новых заболевших с огромным преимуществом лидирует Москва – в столице накануне было выявлено 9 120 инфицированных COVID-19, это новый абсолютный максимум. На втором месте Подмосковье (+1 456). На третьем – Санкт-Петербург (+996). В пятёрке также Нижегородская область (+231) Республика Бурятия (+226).

