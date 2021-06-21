Акции дня: акции «Алросы» растут перед закрытием реестра

Лучше рынка торговались акции алмазодобывающей компании «Алроса» по итогам дневной сессии на Мосбирже в понедельник, 21 июня. За день обыкновенные акции подорожали на +3,49% до 136 рублей за акцию.

Ранее акционеры «Алросы» одобрили выплату дивидендов за 2020 год в размере

9,54 рублей на акцию. Дата закрытия реестра - 4 июля 2021 года. То есть последняя возможность купить акции с «дивами» - 30 июня.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,28% до 3813,45 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,26% до 1642,39 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:44 мск составила 74,78 долларов за баррель (+1,73%). Российская валюта слабела – 73,06 рублей за доллар.