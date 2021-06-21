Индийский штамм подрывает усилия Европы по борьбе с коронавирусом

В Европе вновь со страхом говорят о пандемии. Индийский штамм Covid-19 (В.1.617.2) или, как его сейчас называют «Дельта», сначала полностью вытеснил местного «коллегу» и захватил Соединенное Королевство, затем стал доминирующим и в Португалии, где любят отдыхать британцы и где он присутствует в 96% случаев новых заражений. Растут очаги вспышек «индийской» пандемии в Германии, Франции, Испании и других европейских странах. Как сообщает Financial Times (FT), Дельта виноват более чем в 20% заражений в Италии и приблизительно в 16% в Бельгии. Пока еще относительно небольшое в масштабах всего континента, но быстро растущее количество заражений осложняет начавшуюся было проясняться в мае эпидобстановку в Старом Свете.

Похоже, европейцы уже далеко не первый раз поторопились рапортовать об успехах в борьбе с коварным вирусом.

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«Мы находимся в процессе уничтожения вируса и пандемии,- заявил на прошлой неделе в одном из парижских центров вакцинации министр здравоохранения Франции Оливье Веран.- Но мы ни в коем случае не должны уступать Дельте».

Во Франции, по словам министра, Дельта обнаружен в 2-4% случаях новых заражений. С одной стороны, это, конечно, мало, но, как правильно указал Веран, такая же картина наблюдалась еще какихто несколько недель назад в соседней Великобритании.

В Лиссабоне, где наиболее сильная вспышка пандемии, в прошедшие выходные были запрещены все выезды из города, за исключением жизненно необходимых поездок.

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Самая тяжелая обстановка с Дельтой, при заражении которым вероятность госпитализации увеличивается в 2,2 раза по сравнению с Альфой (британским штаммом), сейчас в Британии, где на него приходится около 98% (!) новых инфекций. Не удивительно, что правительство Бориса Джонсона отложило отмену оставшихся ограничений на месяц.

За Великобританией сейчас, как за лабораторией, следит вся континентальная Европа. Ученые и власти сходятся во мнении, что исход борьбы с Дельтой так же, как, впрочем, и с остальными штаммами, включая самый первый – «уханьский», будет зависеть от темпов вакцинации европейцев, а также от их дисциплины и ввода или отмены ограничений.

В британском Минздраве, ссылаясь на имеющиеся данные, утверждают, что первая доза вакцин действует на индийский штамм слабее, чем на другие варианты коронавируса. Однако вторая доза существенно повышает эффективность против Дельты: с 33% после первой до 81% после второй.

Сейчас в королевстве полностью вакцинированы ок. 46% населения. В остальных странах континента этот показатель колеблется от 20 до 30%. Во Франции, например, две дозы вакцины получили приблизительно 26% населения.

Реакция французских властей во всех случаях обнаружения экзотического варианта коронавируса, по крайней мере, сейчас, одинакова. Они резко расширяют поиски контактов заразившихся Дельтой и с новым рвением вакцинируют жителей района, где выявлен опасный штамм.

«Если удастся сохранить хорошие темпы вакцинации и соблюдать некоторые ограничительные меры, например, ношение защитных масок в помещениях,- объясняет вирусолог Лина,- то мы сможем сдержать распространение вируса этим летом. Этот (индийский) вариант, конечно, заменит остальные, но это не значит, что он спровоцирует новую волну пандемии».

Некоторые медики опасаются, что распространение Дельты в Старом Свете значительно шире, чем говорит статистика, потому что его могут не всегда обнаруживать на материке ввиду недостаточного геномного секвенирования. Так, если в Британии секвенированы более 500 тыс. геномов Covid-19, то в ФРГ, Франции и Испании – ок. 130 тыс., 47 тыс. и 34 тыс. соответственно.

В Дании, с другой стороны, секвенирована высокая доля всех заражений, но Дельта обнаружен в считанных случаях несмотря на то, что он прибыл в королевство приблизительно в то же самое время, что и в Соединенное Королевство.

С какой бы скоростью не распространялся индийский штамм коронавируса по Европе, ученые сходятся в одном: со временем он везде станет доминирующим вариантом. И опять же, повторяют медики, без максимального вакцинирования населения ни индийский, ни другие штаммы Covid-19 не победить.