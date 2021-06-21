Фестиваль "Дикая Мята" опубликовал официальное сообщение об открытии донат-платформы на базе "Тинькофф"

Организаторы сутки сомневались, не открывая платформы для донатов, ведь до этого тысячи зрители писали комментарии о том, что приобретенные билеты сдавать не будут, и эта поддержка уже имеет огромное значение.

По словам продюсера "Дикой Мяты" Андрея Клюкина, "Зрители понимают, что отмена полностью построенного фестиваля за ночь до открытия дверей - это колоссальная финансовая потеря. Построено 5 сцен, музыканты на площадке, гостиницы заселены техперсоналом, смонтированы 50 ресторанов, водопровод, комната матери и ребенка, аттракционы, детский сад, гастро-зоны, магазины, кинотеатр, лектории, дорожки и подиумы для зрителей с ограниченными возможностями по здоровью и многое другое. Общие затраты на площадку составили 96 000 000. Видимо, поэтому поклонники фестиваля не спешат сдавать билеты. На данный момент билетов сдано около 10%, а мы получаем тысячи сообщений в поддержку «Дикой Мяты». Мы узнали о том, насколько любим наш фестиваль после его отмены, получив эту невероятную поддержку" - комментирует он.

Понимая, что «Дикая Мята» оказалась в чудовищной ситуации, партнеры фестиваля банк "Тинькофф" сделали официальную донат-платформу для средств помощи фестивалю. "С одной стороны нельзя отказывать людям в желании помочь фестивалю, а с другой - мы уже зафиксировали три платформы сбора средств, не имеющих отношения к фестивалю," – комментируют ситуацию наши партнеры.

Ссылка на донаты - https://mintmusic.ru/buy-ticket/donates/

Также организаторы опубликовали невероятно эмоциональное aftermovie закрытия так и не состоявшегося фестиваля - оно включает выступления музыкантов The Hatters и Mgzavrebi, обращение Андрея Клюкина и выход на сцену всех сотрудников и волонтеров фестиваля - оно находится по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=M1Lei_2VA50