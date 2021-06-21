В ФРГ задержали россиянина по подозрению в работе на спецслужбы РФ

Немецкая прокуратура в понедельник заявила, что арестовала российского ассистента-исследователя по подозрению в работе на российскую секретную службу. Об этом сообщает Reuters.

По информации прокуратутры, задержанный работал научным сотрудником научно-технического факультета одного из немецких университетов.

Он якобы встречался с сотрудником российской спецслужбы не менее трех раз в период с октября 2020 года по июнь 2021 года и передавал информацию в обмен на денежные выплаты, сообщили в прокуратуре.