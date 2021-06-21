Глава ЦБ посоветовала не инвестировать в криптовалюты

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина посоветовала не инвестировать сбережения в криптовалюты. По её мнению, цены на такие активы очень волатильны, поэтому потери могут оказаться колоссальными.

В интервью сайту kp.ru руководитель российского регулятора подчеркнула, что ЦБ никогда не дает советов, куда нужно инвестировать.

«Но именно в этом конкретном случае вот сюда точно не нужно», – сказала она.

При этом Набиуллина добавила, что копить средства лучше в той валюте, в которой будешь тратить. Как пояснила она, что даже тогда, когда какая-то валюта долгое время растёт или падает, всё равно нельзя предугадать, каким будет курс в момент, когда нужны будут деньги.

«Надо понимать, что потерять на валютном рынке намного легче, чем заработать. Поэтому хочу порекомендовать инвесторам тщательно изучать продукты и критически относиться к рекламе. В частности, к той, где говорится о высокой доходности и отсутствии рисков», – резюмировала глава российского Центробанка.

Как известно, криптовалюты и в частности биткоин по мере роста своей популярности аккумулируют всё больше и больше денежных ресурсов, однако почти никто не пытается оценить объем этих вложений. При этом колебания цены криптовалют порой поражают воображение, да и количество желающих заработать на этих движениях огромно. Как известно, чем выше волатильность, тем выше азарт, а значит, все больше неподготовленных игроков стремятся поучаствовать в этом действии.

Подробно об этом читайте в нашем материале «Сколько денег вложено в биткоин и другие криптовалюты?».

