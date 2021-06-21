Хабаровские коммунисты «сделали всё» для смены Зюганова

«В октябре мы поменяем руководителя КПРФ. Мы уже все для этого сделали», — заявил в понедельник в интервью, опубликованном местными СМИ, первый секретарь Хабаровского крайкома партии Петр Перевезенцев.

51-летний Перевезенцев, который 18 июня подал документы на пост губернатора Хабаровского края от КПРФ, по сообщениям, заявил, что «это обсуждалось в течение многих лет, и приняли решение сделать это осенью».

«Геннадий Зюганов — это самый подготовленный у нас человек. Но на сегодняшний день вопрос о сменяемости назрел. Это обсуждалось в течение многих лет, и приняли решение сделать это осенью. Поэтому в октябре мы поменяем руководителя. Мы уже все для этого сделали», - цитируют руководителя хабаровских коммунистов региональные медиа.

Он добавил, что на пост сменщика Зюганова претендует несколько человек, но не стал называть их поименно.

«Я вижу нескольких человек, кто мог бы возглавить КПРФ, но посмотрим, за кого проголосуют. Сложно сказать, на какой срок будем его выбирать. Я верю, что любой социальный организм развивается только, когда происходит смена лидеров. Думаю, что срок 10-12 лет — это тот период, когда руководитель вошел в курс дела, планомерно развил организацию, и остается вовремя уйти. Но не всегда обстановка в стране дает возможность это сделать», — объяснил Перевезенцев, почему партия так долго тянет с очевидным кадровым обновлением.

Впрочем, вокруг этого недвусмысленного заявления вскоре начал появляться туман двусмысленности. Надо сразу предупредить, что до момента публикации он не рассеялся.

«Возмутительная провокация»

Член Президиума ЦК КПФР Николай Арефьев прокомментировал заявление первого секретаря хабаровского крайкома как «неожиданное».

«У нас только сегодня прошло заседание Президиума, и вопрос о смене лидера партии не просто не обсуждался, о даже не упоминался. Это вопрос на сегодня не обсуждается ни на каком уровне, поэтому заявление Перевезенцева — на его совести», — сказал он Expert.ru.

Уже через несколько часов после этого в Телеграм-каналах, ассоциированных с КПРФ, а затем и в федеральных СМИ, появились сообщения, в которых заявление Перевезенцева называют «возмутительной провокацией».

«Ночью увидел, сразу набрал Перевезенцева. Он уже писал заявление, что это фальсификация и инсинуация. Мы возмущены провокацией в преддверии съезда и выборов. Партия единодушно поддерживает Геннадия Андреевича», — сообщилпервый зампред ЦК КПРФЮрий Афонин.

По мнению Афонина, целью провокации может быть не Зюганов, а сам Перевезенцев, которого таким способом хотят подставить его конкуренты в борьбе за пост губернатора.

«Возможно, и оттуда ноги растут, потому что боятся усиления нашего влияния и его как возможного сильного кандидата на выборы. В том числе попытаться как-то скомпрометировать [Перевезенцева] перед руководством партии», — предположил Афонин.

Грязь на вентилятор

То, что Зюганова «сверг» представитель партии в самом, возможно, протестном регионе России, может быть вызвано тем, что фигура Перевезенцева очень удобна для ее использования в грязных политтехнологиях, рассказал Expert.ru журналист из Хабаровского края Иван Силадий.

«Перевезенцев — личность, в крае не самая, мягко говоря, раскрученная. Кроме активистов компартии, в которой он состоит с 1993 года, и еще, может быть, узкого круга журналистов, его имя хабаровчанам ни о чем не говорит. Поэтому какие бы заявления он ни делал — или какие бы заявления ему ни приписывались, — они будут иметь очень ограниченный резонанс», — говорит журналист.

По его словам, агентство, которое первым сообщило о (якобы) сделанной утечке о предстоящем уходе Зюганова, ранее не раз попадалось на информационных вбросах, а другие СМИ перепечатали ее без проверки фактов. С другой стороны, не исключает журналист, скандальное заявление Перевезенцеву могли приписать и его сторонники — именно потому, что в качестве кандидата на пост губернатора Хабаровского края тому практически нечем привлечь внимание избирателей. Но в таком случае они оказали ему медвежью услугу, считает хабаровчанин.

Особенности дальневосточной политики

Последний раз до сегодняшнего скандала Перевезенцев появлялся в публичном поле в апреле, когда выступил с заявлением в поддержку подмосковного «Совхоза имени Ленина»и его руководителя Павла Грудинина.