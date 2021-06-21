Кто заплатит за социальные гарантии для самозанятых

Министерство труда и социальной защиты работает над внесением в Трудовой кодекс изменений, которые позволят социально защитить самозанятых граждан. Инициатива, о которой сообщает пресс-служба министерства, связана с тем, что в стране в последнее время появилась так называемая «платформенная занятость». Речь идет о трудовых отношениях между интернет-платформой и исполнителем заказа. И такие отношения требуют регулирования.

На полях Петербургского международного экономического форума министр труда России Антон Котяков отметил, что режим самозанятости не обеспечивает гражданам получение пенсионных накоплений. Кроме того, люди, работающие в секторе платформенной занятости, не могут пользоваться социальными гарантиями в связи с утратой заработка, несчастным случаем или по больничному листу, не имеют оплачиваемого отпуска. Изменения же позволят рассчитывать на социальную защиту работникам таких профессий, как таксисты, курьеры и репетиторы.

Из тени вышли, но до соцгарантий не дошли

Статус самозанятости призван был вывести людей из теневой экономики, отмечает Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». В России 86 млн трудоспособных граждан; правительство знает, где работают 48 млн. Остальные 38 млн неизвестно чем занимаются, не платят налоги, не копят на пенсию. Обоюдополезный для государства и гражданина новый механизм взаимоотношений быстро стал популярным: за 2 года в статусе самозанятых зарегистрировались более 2 млн человек.

Однако, безусловный позитив от выхода людей из тени и увеличения числа налогоплательщиков нивелируют негативные факторы, отмечает Донцов. Крупные онлайн-платформы и многие другие предприятия переводят сотрудников на самозанятость, оптимизируя таким образом нагрузку на фонд оплаты труда. Если предприятие нанимает человека с трудовой книжкой, то 43% сверх суммы, которую надо заплатить ему «чистыми», будет уходить в социальные фонды и государственную казну. Это гарантирует работнику оплачиваемый больничный лист и отпуск, пенсию и прочие социальные выплаты.