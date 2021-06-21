Кто заплатит за социальные гарантии для самозанятых

Министерство труда и социальной защиты работает над внесением в Трудовой кодекс изменений, которые позволят социально защитить самозанятых граждан. Инициатива, о которой сообщает пресс-служба министерства, связана с тем, что в стране в последнее время появилась так называемая «платформенная занятость». Речь идет о трудовых отношениях между интернет-платформой и исполнителем заказа. И такие отношения требуют регулирования.
На полях Петербургского международного экономического форума министр труда России Антон Котяков отметил, что режим самозанятости не обеспечивает гражданам получение пенсионных накоплений. Кроме того, люди, работающие в секторе платформенной занятости, не могут пользоваться социальными гарантиями в связи с утратой заработка, несчастным случаем или по больничному листу, не имеют оплачиваемого отпуска. Изменения же позволят рассчитывать на социальную защиту работникам таких профессий, как таксисты, курьеры и репетиторы.
Из тени вышли, но до соцгарантий не дошли
Статус самозанятости призван был вывести людей из теневой экономики, отмечает Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». В России 86 млн трудоспособных граждан; правительство знает, где работают 48 млн. Остальные 38 млн неизвестно чем занимаются, не платят налоги, не копят на пенсию. Обоюдополезный для государства и гражданина новый механизм взаимоотношений быстро стал популярным: за 2 года в статусе самозанятых зарегистрировались более 2 млн человек.
Однако, безусловный позитив от выхода людей из тени и увеличения числа налогоплательщиков нивелируют негативные факторы, отмечает Донцов. Крупные онлайн-платформы и многие другие предприятия переводят сотрудников на самозанятость, оптимизируя таким образом нагрузку на фонд оплаты труда. Если предприятие нанимает человека с трудовой книжкой, то 43% сверх суммы, которую надо заплатить ему «чистыми», будет уходить в социальные фонды и государственную казну. Это гарантирует работнику оплачиваемый больничный лист и отпуск, пенсию и прочие социальные выплаты.
В случае же с самозанятостью исполнителю надо накинуть всего от 4 до 6%, которые он заплатит в виде налога на профессиональный доход. То есть, в принципе, можно платить исполнителю больше, а тратить на это меньше. Но тут уже ни о каких социальных гарантиях речь не идёт.
Социальное государство, гарантированное конституцией России, требует финансирования, говорит Донцов. Если при смене налогового режима миллионы людей перестают финансировать социальные расходы, государство рискует просто остаться без денег на выполнение обязательств. То есть, индивидуальная выгода заказчика и исполнителя может в перспективе привести к коллективному проигрышу: общество лишится государственной системы социальной защиты, и заниматься вопросами своего благосостояния, здоровья и обеспеченной старости каждый будет сам.
Государство, конечно, не готово закрывать глаза на оптимизацию платежей в бюджет, когда речь идет о крупных онлайн-платформах, связанных с доставкой еды, предоставлению услуг такси, сдельной работой и прочим, полагает эксперт. Вероятно, в ближайшее время произойдёт пересмотр закона с целью ввести в него механизмы финансирования пенсионного фонда и фонда социального страхования. Ключевой вопрос – на кого возложить эти обязательства: на заказчика (платформу) или работника (самозанятого). Вероятно, предполагает Донцов, платформенная занятость будет выделена в отдельный раздел существующего законопроекта, где дополнительно пропишут требования к социальным платежам в случае такой занятости.
Кто заплатит за отпуск и больничный?
Самозанятые действительно одна из наиболее социально незащищенных категорий трудящихся – за них никто не платит взносы в соцстрах и в ПФР, у них нет больничных и оплачиваемых отпусков, признает генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Однако, отмечает она, законодательно никто не запрещает самозанятыми делать необходимые взносы самостоятельно, наравне с ИП, для накопления трудового стажа и пенсии. Ровно также никто не запрещает самозанятым оформлять для себя медицинские страховки. Изменения здесь кажутся излишней надстройкой.
А вот что касается гарантий оплаты отпуска и больничных листов, то в «Рокет Ворк» такую инициативу, безусловно, поддерживают. С распространением цифровых платформ-агрегаторов, которые помогают самозанятым искать заказы и клиентов, их работа действительно переходит из разряда разового или краткосрочного контракта в полноценные трудовые дни и месяцы. Для подавляющего большинства — это основной доход (впрочем, в таких случаях самозанятые через месяц-два обычно переходит на уровень трудовых отношений по договору ГПХ или в штат).
Для платформ же сотрудничество с самозанятыми выгодно в первую очередь по экономическим соображениям, так как такой исполнитель обходится намного дешевле наемного сотрудника, подрядчика на договоре ГПХ или фирмы. Налоговая ставка на доход самозанятых 4–6%, да и те исполнители часто оплачивают самостоятельно. Если предложенные меры будут приняты, это позволит существенно повысить лояльность исполнителей по отношению к платформам, с которыми они сотрудничают, а исполнителям — дадут необходимые им гарантии. Все будут довольны, полагает Ускова.
Очевиден интерес к этой теме и со стороны правительства, продолжает она. Подобные соцгарантии сделают режим НПД еще более привлекательным для граждан, а значит, ускорят обеление сектора частных услуг. В России свыше 22% ВВП — невидимая экономика, напоминает Ускова, а это – триллионы рублей, и часть из них вращается как раз в сфере частных услуг, которые предоставляют таксисты, курьеры, репетиторы и разного рода мастера – хоть по ремонту, хоть по маникюру. Самозанятость же с момента старта эксперимента в 2019 году вывела из серой зоны доходов на 327 млрд рублей, а бюджет получил налогов на 8 млрд. Если предложенные меры будут реализованы, люди начнут активнее легализовывать свой статус, меняя отпуск и больничный — на честно уплаченные налоги. А значит план Минфина: 10 млн самозанятых через 10 лет, можно будет сделать за пятилетку, а то и быстрее, полагает эксперт.