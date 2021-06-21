Курс доллара: бегство инвесторов из риска может ослабить рубль

Прошлую рабочую неделю российская валюта завершила в минусе к американской и в плюсе к европейской на фоне существенного укрепления доллара, индекс которого по итогам недели подскочил сразу на 2%, вернувшись к показателям начала апреля.

При этом к нацвалюте «американец» вырос всего на 1%. Так, по данным на 19:99 мск в пятницу, 18 июня на торгах Мосбирже курс доллара составлял 72,75, подорожав по сравнению с закрытием 11 июня на 59 коп. Евро, который в конце прошлой недели тоже укрепился и составлял 86,37 руб., по итогам недели всё-таки просел к «россиянину» сразу на 93 коп.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Как отметил Дмитрий Бабин из БКС, глобальные игроки находятся в некотором замешательстве. С одной стороны, сигнал Федрезерва о начале в обозримом будущем ужесточения монетарной политики стал веским поводом для дальнейшего снижения с исторических и многолетних вершин.

С другой же стороны, слабые данные по рынку труда США, а также ухудшение коронавирусной ситуации во многих крупных регионах из-за новых штаммов COVID-19 – сулят если не новые стимулы, то длительное сохранение уже действующих.

Между тем Олег Кочетков из МТС-Банка отметил, что глобальный рост инфляции подтолкнул американский центробанк к переходу на более жёсткую риторику. Это, как заявил он, стало главным изменением на площадках с важными последствиями.

«Из-за потери интереса со стороны инвесторов к рисковым активам, на некоторое время рынки станут более волатильными. По той же причине в конце прошлой недели пара доллар-рубль отскочила от локального минимума. На этой же неделе мы её видим в пределах 71,90-73,50 руб.», – прогнозирует Кочетков.

Осторожно оценивает ближайшие перспективы рубля и Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. По его мнению, на этой неделе все валюты развивающихся экономик, в том числе рубль останутся под давлением ожиданий ужесточения монетарной политики американского регулятора.

При этом, как считает он, наша валюта в отличие от своих коллег по сегменту ЕМ, будет иметь преимущественно – рубль поддержат приближение налогового периода и продажа валюты экспортерами.

«Кроме того, положительно будет влиять на курсовую динамику ослабление внешнеполитической напряжённости после саммита лидеров РФ в Женеве, которая уже сейчас улучшило российско-американские отношения. В этой связи мы ждём, что пара доллар-рубль останется в коридоре 71,00–73,00», – заявил Монастыршин.

Ещё более широкий диапазон для этой валютной пары прогнозирует на ближайшую перспективу Виталий Громадин из «БКС Мир инвестиций». Он полагает, что рубль будет торговаться по 70,50-73,00 за доллар. Эксперт подчеркнул, что рубль, несмотря на некоторое падение мировых цен на «чёрное золото», а также общее ухудшение рыночных настроений после заседания Федрезерва, остаётся умеренно стабильным.

«Наша валюта на этой неделе этой неделе продолжит отыгрывать позитивные итоги встречи Путина и Байдена в Женеве, снижение санкционной премии, а также улучшение ситуации на рынке рублёвого долга. Однако давление на курсовую динамику оказывает локальное укрепление доллара, индекс которого в конце прошлой недели составил 92,3 пункта, что стало максимумом с начала апреля», – отметил он.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Бегство инвесторов из риска может ослабить рубль

О снижении геополитической премии, которая на начавшейся неделе продолжит работать на укрепление рассказал и Андрей Кочетков из «Открытие Брокер». При этом он считает, что это не единственный фактор поддержки национальной валюты.

Как напомнил эксперт, российский Центробанк в комментарии к последнему заседанию Совета директоров фактически дал понять, что повышение ставки будет продолжено, что безусловно поможет рублю. Кроме того, на предстоящей неделе проявится влияние налогового периода. Всё это, по мнению Кочеткова, позволит нашей валюте в ближайшие сессии перейти к более существенному укреплению.

«Актуальными целями для пары доллар-рубль видится отметка в 71,00, а для пары евро-рубль – 85,00. Впрочем, если глобальные игроки продолжат бегство из риска, есть вероятность, что «россиянин» может ослабнуть до уровня 72,50 за доллар, и к 87,00 за евро», – предположил эксперт.

В свою очередь главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский советует не обольщаться относительно нынешних позиций российской валюты. Он убеждён, что укрепление курса рубля – заслуга ЦБ РФ, который использует это как инструмент влияния на уровень инфляции.

«Что наш регулятор будет делать, когда маятник нефтяной конъюнктуры качнётся в обратную сторону, пока предсказать невозможно», – подчеркнул эксперт.