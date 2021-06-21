Минюст зарегистрировал приказы ФАС о повышении цен на газ «Газпрома»

Начиная с 1 июля текущего года, на 3% повышаются цены на корпорации «Газпром» согласно зарегистрированному приказу Федеральной антимонопольной службы о повышении цен на газ. Документы опубликовал Официальный интернет-портал правовой информации.

Подорожание в 3% касается как оптовых цен для промышленности, так и для населения, для которого цена на газ сохранится на традиционные 20% ниже, чем для промышленников.

Размер индексации оптовой цены определяется макропрогнозом (прогноз социально-экономического развития РФ на трехлетнюю перспективу, разрабатываемый Минэкономразвития и одобряемый правительством).

Также индексация может сказаться и на стоимости поставок газа независимых производителей, продающих свой газ с привязкой к регулируемой цене «Газпрома», а также на цене газа на бирже.

Потребитель при конечной оплате компенсирует помимо оптовой цены еще и транспортировку по сетям, что составляет приблизительно 15% , а также плату за снабженческо-сбытовые услуги региональных газовых компаний (около 5%).

