Никол Пашинян сохранил лидерство в Армении

Состоявшиеся в Армении в воскресенье парламентские выборы подтвердили лидерство Николы Пашиняна и его партии "Гражданский договор". Она набирает, после обработки бюллетеней с трех четвертей участков, 54%, что дает возможность единолично сформировать правительство.

Как сообщает 21 июня ТАСС со ссылкой на информацию ЦИК Армении, занимающий второе место блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" набирает 20,01%.

Идущий третьим блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" с результатом 5,27% станет, вероятно, третьей партией прошедшей в парламент страны. Как поясняет агентство, в парламенте должны быть представлены хотя бы три политические силы. Если третья партия не добирает до пятипроцентного барьера, установленного армянских законодательством, то она все окажется в парламенте. На третье место пока претендует также партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" с промежуточным результатом в 4,3% голосов.

На прошедших в Армении в воскресенье, 20 июня выборах на 19 часов по московскому времени проголосовало 49,4% избирателей.