Синоптики уточнили срок оранжевого уровня опасности погоды в Москве

Оранжевый уровень погодной опасности сохранится в Москве до вечера вторника, 22 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Гидрометцентр.

«Очень высокая температура. Период предупреждения до 23 ч. 22 июня», — говорится в сообщении.

То же касается Московской области, где из-за жары также установлен оранжевый уровень погодной опасности.

По прогнозу Гидрометцентра, в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области аномально жаркая погода ожидается в период с 20 до 25 июня. Средняя суточная температура может превышать климатическую норму на 7 градусов и более. Днем воздух в Московском регионе может прогреваться до плюс 35 градусов.