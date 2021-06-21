Пашинян добился победы от противного

Подсчитаны голоса со всех 2008 избирательных участков страны (голосовать за пределами Армении избирателям запрещено). По ним выходит, что партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала 53,92% голосов. Это меньше, чем три года назад, когда, на революционной волне его блок «Мой шаг» набрал свыше 70%, этого не хватит (недостает всего лишь 0,08%!) для того, чтобы сформировать правительство в одиночку. Но это победа. У главного конкурента Пашиняна — блока «Армения», проекта его смертельного врага, экс-президента Роберта Кочаряна — более скромные 21,04%. Это, кстати, тоже в какой-то мере победа: еще в начале года, согласно опросам, получалось, что главным соперником Пашиняна на выборах будет только явка.

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Теперь же Кочарян, вместе с набравшим 5,23% блоком «Честь имею», который возглавляет другой «бывший», тоже враг Пашиняна, экс-президент Серж Саргсян, сможет создать солидную фракцию в парламенте. Если захочет, конечно — может ведь и не захотеть, отдав предпочтение уличным методам борьбы. Это, по крайней мере, психологически легче, чем видеть, как Пашинян снова становится премьер-министром. Недостающие 0,08% «Гражданскому договору» компенсируют проценты не преодолевших пяти- и семипроцентный барьер партий и блоков. Делить между вошедшими в парламент партиями голоса не вошедших — требование избирательного законодательства. Полномочия парламента, кстати, усиливал еще Саргсян, когда планировал остаться во главе страны просто пересев из кресла всевластного президента в кресло всевластного премьера. Теперь его задумка в очередной раз сыграет против него.

Пашинян назвал результаты выборов «стальной революцией», подтвердив свое реноме любителя цветастых выражений. А Кочарян ожидаемо заявил о непризнании итогов голосования — как и выступивший с аналогичным заявлением Саргсян.

«По нашим наблюдениям и сведениям, поступающим из территориальных штабов, многочисленные нарушения имели место задолго до дня голосования. А собственно в день голосования мы получили многочисленные сигналы от наших доверенных лиц, предварительно свидетельствующих о системной и заранее спланированной фальсификации процесса голосования», —- говорится в заявлении блока «Армения».

Конечно, в Ереване поддержка Кочаряна, как показали эти выборы, велика, и он может рискнуть. Вот только непонятно, как быть, в таком случае, с Россией. Миссия СНГ и ОДКБ однозначно заявила, что считает прошедшие выборы соответствующими армянскому законодательству. Кочарян, меж тем, позиционировал себя как политик, способный договариваться с Кремлем — не в пример Пашиняну, который рассорился с Путиным, что-де и стало решающей причиной поражения во Второй Карабахской войне.

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Тема прошедшего конфликта вообще была рефреном всей избирательной кампании. Кочарян винил в поражении Пашиняна, тот — Саргсяна и того же Кочаряна. К армянским выборам по-своему подключились Турция и Азербайджан — видимо, Ильхаму Алиеву хотелось изящно довершить карабахский разгром демонстративным унижением Пашиняна в виде лишения власти и сопутствующих действий, таких как изгнание, а возможно и тюремное заключение. Поэтому азербайджанские войска в разгар избирательной кампании вторгались на армянскую территорию, захватывали армянских военных.

А перед самыми армянскими выборами Алиев встретился в Шуше с президентом Турции Эрдоганом. Этот бессодержательный, по сути, саммит состоялся, похоже, только для того, чтобы напомнить армянам, кому теперь принадлежит этот город — символ позора азербайджанской армии в Первую Карабахскую войну и ее триумфа — во Вторую. Расчет, видимо, был на то, что импульсивный Пашинян опять скажет или сделает нечто такое, что ухудшит положение Армении, и таким образом лишит себя шансов на победу в выборах.

Но Пашинян, очевидно наученный горьким опытом, сдержался, хотя тему его слабости перед лицом врага Кочарян и Саргсян отыграли по полной программе, добавив своим политическим силам немалые очки. И все же этого оказалось недостаточно, чтобы армяне забыли о грехах «бывших» — Пашинян добился победы, что называется, от противного. Впрочем, после прошлогодней войны на большее ему нельзя было и рассчитывать.

А вот действия Азербайджана напомнили, что борьба двух стран и народов за Карабах, увы, не закончилось. Более того, худшее, скорее всего, впереди. И готовить страну к нему, если ситуация в Армении не скатится к внутреннему конфликту, предстоит Пашиняну.