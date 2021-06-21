Перечислены специфические симптомы «индийского» коронавируса

Одним из характерных симптомов индийского коронавируса является диарея, на которую чаще всего жалуются пациенты с COVID в Индии, сообщает издание Express, ссылаясь на местного доктора Абдула Гафура.

Среди прочих нетипичных симптомов зафиксированы также нарушения слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов, которые при тяжелом течении могут спровоцировать гангрену. Поскольку раньше подобное не встречалось у людей с COVID-19, врачи связывают данные признаки именно с «индийским» штаммом коронавируса.

Издание сообщает, что данный штамм сейчас распространен в Британии и считается наиболее заразным и опасным среди уже известных. Британские медики также отмечают жалобы пациентов на боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита и слуха, а также на боли в суставах.

«Этот вариант ковид, кажется, работает несколько иначе», — сказал Express профессор Тим Спектор. Он отметил, что при более легкой форме заболевания данным штаммом больные могут жаловаться на головную боль, насморк и кашель.

