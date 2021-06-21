Путин призвал провести выборы честно и открыто

Глава российского государства Владимир Путин на встрече с депутатами нижней палаты парламента РФ призвал провести выборы в Госдуму нового созыва честно и открыто.

Как подчеркнул президент, сделать это необходимо так, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений в их легитимности, передаёт РИА Новости.

«До выборов осталось меньше трёх месяцев, и наша общая ответственность – провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов», – отметил Путин.

Российский лидер также отметил, что для всей страны, для всего общества, для уверенного развития России – очень важно, чтобы состав парламента максимально объективно отражал волеизъявление народа, суверенный выбор граждан нашей страны.

«Повторю: наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы предстоящие выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, и обязательно в строгом соответствии законодательству», – добавил резюмировал Путин.

Напомним, выбору в нижнюю палату российского парламента, состоятся 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.

