Reebok представил новое направление бренда серией видео “Reconnect” от Керби Жан-Раймонда

На пороге сезона осень-зима 2021 Reebok представляет серию видеороликов под названием “Reconnect”, которые демонстрируют зрителю новый взгляд на творческое развитие бренда. Идеологическими вдохновителями подхода стали креативный директор Керби Жан-Рэймонд и арт-маркетинг директор Джид Осифесо.

Став вице-президентом Reebok в сентябре 2020 года, Жан-Рэймонд возглавляет все дизайнерские инициативы компании. Одним из его первых решений в новой роли стало приглашение в команду дизайнера Джида Осифесо, который сегодня является директором по арт-маркетингу Reebok. Осифесо, в свою очередь, создал внутри Reebok креативное агентство, отвечающее за обновление позиционирования и образа бренда.

«За всю жизнь у меня было всего 3-4 творческих партнера, и Джид – один из них, —сказал Жан-Рэймонд. — Он гений, который стоял за множеством известных проектов. Мы говорим с ним на одном языке и разделяем одни и те же ценности».

«Для меня внести вклад в развитие компании с такой богатой историей и наследием – это что-то особенное, - сказал Осифесо. - А возможность создать новый образ Reebok с моим духовным братом – это не только захватывающее приключение, но и очень ответственная задача».

Проект “Reconnect” и покажет, каким теперь будет Reebok. Это серия коротких роликов и мини-фильм, снятые режиссером Джонасом Линдстромом. Сценарий мини-фильма был написан Линдстромом и Осифесо. Художественные зарисовки ярко демонстрируют роль спорта в жизни человека и общества и черпают вдохновение из личных отношений Осифесо со спортом в его детстве.

По словам Осифесо, каждый зритель сделает свои выводы после просмотра. «Я хотел исследовать движение вперед – в прямом и переносном смысле – и идею того, что в жизни, как и в спорте, не стоит оставаться просто зрителем, нужно извлекать максимум из всего, что ты делаешь», - сказал Осифесо.

Мини-фильм можно посмотреть на официальном YouTube-канале Reebok. В ближайшие месяцы Жан-Рэймонд и Осифесо продолжат демонстрировать новый образ бренда Reebok, который полностью раскроется в глобальной кампании в сезоне весна-лето 2022. Первая линейка продуктов при участии Жан-Рэймонда также дебютирует в весеннем сезоне следующего года, а первая коллекция, полностью основанная на его творческом замысле, будет представлена в сезоне весна-лето 2023.

Видео доступно ЗДЕСЬ.

О бренде Reebok

Reebok International Ltd. со штаб-квартирой в Бостоне (штат Массачусетс, США) является ведущим мировым дизайнером, продавцом и дистрибьютором одежды, обуви и оборудования для спорта, фитнеса и повседневной жизни. Reebok — это глобальный бренд, вдохновленных американцами, и настоящий «пионер» индустрии спортивных товаров с богатой историей и легендарным фитнес-наследием. Компания разрабатывает продукты, технологии и программное обеспечение для постоянного развития, достижения максимальных спортивных результатов и реализации собственного потенциала. Reebok объединяет поклонников фитнеса и всячески поддерживает их убеждения, будь то тренировки в зале, бег, ходьба, танцы, йога или аэробика. Лайфстайл направление Reebok Classic создано для повседневного использования и вдохновлено богатым историческим наследием бренда в фитнес-индустрии.

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