Резиденты ОЭЗ Москвы увеличили выплаты в бюджет на четверть до 5,7 млрд рублей в 2020 году - заммэра Ефимов

Резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2020 году на четверть увеличили объемы обязательных платежей по сравнению с 2019 годом. Общая сумма составила более 5,7 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2020 году резиденты столичной ОЭЗ обеспечили поступление в бюджет налогов, страховых взносов и таможенных платежей на сумму свыше 5,7 млрд рублей, это больше показателей 2019 года на 26%. За все время работы ОЭЗ «Технополис «Москва» ее резиденты произвели отчислений накопленным итогом на сумму более 19 млрд рублей», - отметил заместитель мэра.

Рост объемов платежей свидетельствует об успешной реализации проектов резидентов, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Это также говорит о расширении их компаний, активизации внешнеэкономических связей и развитии инновационной промышленности на территории ОЭЗ Москвы. За все время работы ОЭЗ «Технополис «Москва» большая часть отчислений резидентов пришлась на налоговые выплаты – более 12 млрд рублей накопленным итогом», - добавил он.

Объем налогов, выплаченных резидентами особой экономической зоны столицы в бюджет Российской Федерации, в 2020 году составил 3,7 млрд рублей, что на 5% больше, чем в предыдущем году, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

«Основная часть налоговых отчислений в размере порядка трех млрд рублей поступила в Федеральный бюджет, остальные средства – в бюджет города Москвы. Крупнейшими налогоплательщиками выступили предприятия микроэлектронной промышленности и представители отрасли информационно-коммуникационных технологий», добавил он.